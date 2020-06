Menden: 17-Jähriger masturbiert nackt vor Passanten im Park

Menden. Die Polizei hat in Menden einen 17-Jährigen gestellt, der splitterfasernackt vor Passanten masturbierte. Der junge Mann ließ nicht von sich ab.

Die Polizei hat in Menden einen 17-jährigen Exhibitionisten gestellt. Der Jugendliche saß splitterfasernackt auf einer Parkbank. Auch als ein Vater mit seiner Tochter vorbeikam, machte der Nackte weiter.

So etwas sieht auch die Polizei nicht alle Tage: Nur mit Socken und Sportschuhen bekleidet saß ein 17-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr im Stadtteil Lendringsen im Bereich Bieberblick auf einer Parkbank am Wegesrand. Die Beamten drücken es folgendermaßen aus: „Er manipulierte an seinem Geschlechtsteil.“ Der Bieberblick befindet sich am Rand des Freizeitzentrums Lendringsen, einer parkähnlich gestalteten Freizeitanlage.

Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen

Weiter heißt es im Polizeibericht: „Er brach sein Werk auch nicht ab, als ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter vorbeikam und der Vater den jungen Mann aufforderte, sich anzuziehen.“ Der Vater informierte daraufhin die Polizei. Diese stellte den Täter noch vor Ort und schrieb eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!