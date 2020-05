Menden: Anmeldung für Heilige Messe startet Montag

Der katholische Pastoralverbund bleibt zurückhaltend bei der Wiederaufnahme von Gottesdiensten. Es bleibe vorerst bei zwei Gottesdiensten mit Besuchern, unterstrich Pfarrer Jürgen Senkbeil am Sonntag in der Heiligen Messe aus St. Vincenz bei Youtube. Gleichzeitig kündigte Senkbeil an, dass der Internet-Gottesdienst aus der größten Mendener Kirche weiter ausgestrahlt werden soll.

Die Vor-Ort-Gottesdienste sollen wie angekündigt (WP berichtete) am kommenden Samstag, 9. Mai, in der Heilig-Kreuz-Kirche stattfinden. Dort ist allerdings lediglich Platz für 80 Personen. Auch in der St.-Marien-Gemeinde sollen künftig wieder Besucher begrüßt werden. Die Heilige Messe soll sonntags ab 11 Uhr, ebenfalls mit Platz für 80 Personen, stattfinden. Der Livestream mit der Übertragung aus der Vincenz-Kirche soll wie gehabt sonntags um 9.30 Uhr starten.

Anmeldung für Heilige Messe ab Montag im Pfarrbüro möglich

Heilige Messe aus St. Vincenz vom 3. Mai 2020

Zuschauer sind dabei aber weiterhin nur vor den Geräten zuhause erlaubt. „Es ist uns bewusst, dass wir mit dieser Regelung nicht alle Erwartungen erfüllen werden“, sagte Senkbeil erneut. Bei den Vor-Ort-Gottesdiensten herrscht Maskenpflicht. Besucher müssen sich unbedingt vorher anmelden, ab Montag im Pfarrbüro: 02373/2060.

