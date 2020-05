Menden: Bauverwaltung will mehr Freiheiten

Menden. Bevor Bauprojekte beginnen können, ist die Stadtverwaltung noch an bürokratische Vergaben gebunden. Das will man nun einfacher gestalten.

Darf die Bauverwaltung der Stadt Menden künftig direkt über die Vergabe von teuren Bauarbeiten an Unternehmen entscheiden? Mit dieser Frage wandte sich der städtische Bau-Fachbereichsleiter Frank Wagenbach am Donnerstagabend an die Politiker im Fachausschuss: „Ich bitte um einen neuen Umgang mit Vergabeverfahren. Denn wir wollen gerne schneller sein, als wir es heute sein können.“

Im Gegenzug bot Wagenbach an, den Politikern unaufgefordert jede erfolgte Auftragsvergabe oberhalb von 50.000 Euro in nichtöffentlicher Sitzung vorzustellen und zu erläutern. Als Beispiel für ein bisher zu bürokratisches Verfahren nannte der Bau-Chef im Rathaus den künftigen Kreisverkehr auf Platte Heide, dessen Errichtung in der Donnerstagssitzung zuvor befürwortet worden war. „Wenn ich dazu die Arbeiten ausschreibe und dann Angebote über, sagen wir, 75.000, 85.000 und 95.000 Euro erhalte, dann weiß ich, was ich nehmen muss.“ Bekanntlich sind Städte und Gemeinden verpflichtet, immer dem jeweils preisgünstigsten Angebot den Zuschlag zu erteilen.

Politik reagiert noch nicht

Trotzdem müssen auch solche Vergaben bislang immer noch von der Politik abgesegnet werden. Das aber stelle die Stadtverwaltung vor die Aufgabe, Termine von Vergaben und Sitzungen immer neu zu takten, erklärte Wagenbach. Er erinnerte daran, dass die März-Sitzung des Bauausschusses coronabedingt ausfallen musste. In solchen Fällen werde mit Dringlichkeitsentscheidungen gearbeitet, die im Nachhinein zur Genehmigung vorzulegen sind. Auch dieses Prozedere beschere der Stadtverwaltung viel Arbeit. Denn sowohl zur Dringlichkeitsentscheidung selbst wie auch zu deren anschließender Genehmigung seien die entsprechenden Beschlussvorlagen anzufertigen.

Die Baupolitiker nahmen das Anliegen Wagenbachs zunächst kommentarlos zur Kenntnis.

