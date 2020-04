Menden bekommt Ende April auch ein Autokino

Eigentlich standen sie doch schon lange vor dem Aus, nun erleben Autokinos eine Renaissance. Dank dem Engagement von Wilfried Kickermann vom Phono Forum Menden und seinen zahlreichen Unterstützern gibt es ab Ende April aber auch in Menden eine Leinwand für die rollenden Gäste. Sieben Tage lang sollen auf dem Parkplatz an der Werler Straße Klassiker und Neuheiten über die Leinwand laufen. Sollte die Aktion gut anlaufen, möchte Kickermann sogar noch weitere Vorstellungen anbieten.

Bis zu 150 Fahrzeuge könnten sich auf dem Parkplatz gegenüber des Hönne-Berufskollegs an den sieben Abenden einfinden. "Wie viele es genau werden, müssen wir noch beziffern", sagt Wilfried Kickermann vom Phono Forum. Die Agentur veranstaltet sonst auf der Wilhelmshöhe oder in der Stadthalle Unna, eine Spielstätte wie einen Parkplatz zu beleben, sei aber eine ganz neue Herausforderung gewesen. "Das war deutlich komplizierter, als wir das im Vorfeld angenommen hatten", gibt Wilfried Kickermann unumwunden zu. Noch seien zwar nicht alle Hürden genommen, dennoch gibt sich der erfahrene Veranstalter optimistisch.

Der Ton kommt aus dem Autoradio

Ab dem 29. April bis vorerst zum 5. Mai laufen an sieben Abenden Filme auf der 50 Quadratmeter großen Leinwand. In einer Höhe von 2,20 Meter ist diese aufgestellt, so soll gewährleistet werden, dass auch die Besucher in den Autos weiter hinten alles auf der Leinwand sehen können. Der Ton zum Film kommt dann aus dem Autoradio. "Dafür bedarf es einer besonderen Lizenz, die müssen wir noch einholen", sagt Kickermann.

Der Veranstalter möchte den Mendenern etwas Abwechslung in den durch die Corona-Pandemie tristen Alltag bringen. "In dieser kulturarmen Zeit ist es uns ein Anliegen, dass die Leute mal wieder etwas außerhalb des täglichen Ablaufs machen können", sagt er. Wobei Kickermann großen Dank an die Unterstützer richtet. Mendener Bank und Märkische Bank, die Gewoge,die Stadtwerke Menden und LAM Showtechnik helfen mit finanziellen Mitteln oder stellen die Technik. "Auch die Stadt war uns sehr behilflich. Gerade das Kultur-und das Ordnungsamt haben uns von der Idee bis zur Umsetzung toll unterstützt. Das wird eine Sache von Mendenern für Mendener", sagt Kickermann.

Erstes Autokino überhaupt in Menden

Sie alle sorgen dafür, dass es in Menden eine Premiere geben wird - denn ein Autokino gab es an der Hönne noch nie. In anderen Städten wie Iserlohn oder Hagen wurden oder werden derzeit ähnliche Projekte umgesetzt, noch bestehende Autokinos wie in Essen erleben seit Wochen einen großen Ansturm. Grund dafür ist das derzeitige Kontaktverbot, das nahezu alle kulturellen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit unterbindet. Da die Einhaltung des Kontaktverbots im Auto aber gewährleistet ist, gelten Autokinos als eine der aktuell letzten möglichen Kulturveranstaltung im öffentlichen Raum.

"Wir sind auf sehr viele offene Ohren gestoßen", sagt Wilfried Kickermann. Ein großes finanzielles Interesse steht nicht dahinter, vielmehr möchte der Veranstalter gemeinsam mit seinen Sponsoren und Unterstützern wieder für zumindest etwas kulturelles Leben in Menden sorgen. Der Eintritt wird pro Auto bei rund 15 Euro liegen, maximal zwei Personen pro Auto und eigene Kinder sind erlaubt. "Wir gucken sehr hoffnungsvoll auf die Premiere", sagt Wilfried Kickermann - viele Mendener schauen ab dem 29. April dann durch ihre Windschutzscheibe auf die Leinwand.