Menden: Besucher bringt angeblich Rundschreiben der Kirche

Menden Angeblich will der Besucher ein Schreiben der Kirche überbringen. Doch die hat niemanden beauftragt. Eine neue Masche von Kriminellen in Menden?

Ist das eine neue Masche von Kriminellen? An der Haustür eines Mendeners in der Innenstadt schellte es am Montag. Als er sich über die Gegensprechanlage meldete, „wurde gesagt, dass mir jemand vom Pastoralverbund ein Rundschreiben bringen wollte“, erzählt der Mendener im Gespräch mit der WP-Redaktion. Er habe daraufhin gesagt, dass das Schreiben in den Briefkasten geworfen werden soll. Als er wenig später nachschaute, war der Briefkasten allerdings leer.

Vor Ostern Ostergruß eingeworfen

Auf Nachfrage bestätigte Pfarrer Jürgen Senkbeil, Leiter des Pastoralverbundes, dass derzeit niemand im Auftrag des Pastoralverbundes Briefe in die Haushalte bringe: „Lediglich vor Ostern haben wir in einigen Gemeinden einen Ostergruß verteilt, aber da wurde bei niemandem geklingelt.“ Gerade aufgrund der Kontaktbeschränkungen sei hierauf verzichtet und der Zettel mit dem Ostergruß nur in die Briefkästen geworfen worden.

Eine neue Spielart?

Christof Hüls, Sprecher der Kreispolizeibehörde, berichtet, dass es durch Kriminelle immer wieder die verschiedensten Varianten gebe, sich Zutritt zu Häusern zu verschaffen: „Da kann das angebliche Überbringen eines Rundschreibens von der Kirche eine neue Spielart sein.“ Letztendlich sei der Ablauf immer der gleiche, und der Unbekannte versuche, sich Zutritt zum Haus oder zur Wohnung zu verschaffen. Der Mendener habe perfekt reagiert, indem er den ungebetenen Besucher auf den Briefkasten verwies: „Er hat alles richtig gemacht.“

