Menden: Börse aus Tasche gestohlen - trotz Corona-Abstand

Menden. Trotz der Corona-Abstandsregeln ist einer 78-Jährigen in einem Supermarkt in Menden das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden.

Erneut ist eine Seniorin in Menden Opfer eines Taschendiebstahls geworden – und das trotz der in Corona-Zeiten geltenden Abstandsregeln.

Die 78-jährige Mendenerin erledigte am Dienstag, 14. April, gegen 15.30 Uhr Einkäufe in einem Supermarkt an der Unteren Promenade. Wie die Polizei berichtet, stellte die Seniorin an der Kasse fest, dass unbekannte Täter ihr die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet hatten.

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: 02373/9099-0