Menden: Bonkers setzt auf plastikfreie Verpackungen

Menden Das Mendener Lokal Bonkers setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Verpackungen ein. Und das nicht nur wegen des neuen Gesetzes.

David Poloczek, Inhaber des Mendener Lokals Bonkers, setzt gemeinsam mit seinem Team auf umweltfreundliche Verpackungen. Und das nicht erst seitdem bekannt wurde, dass im Juli dieses Jahres das neue Verpackungsgesetz in Kraft treten wird. Bis 2023 sollen dann nahezu alle Gastronomen mit umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Verpackungen arbeiten. "Wir arbeiten an dem Ganzen schon seit längerer Zeit", sagt der Wirt auf Nachfrage der Westfalenpost.

"Wir haben geschafft, alle soweit zu optimieren, dass wir im Großen und Ganze alle zufrieden kriegen", sagt Poloczek. Auch wenn die Verpflichtung, plastikfreie Verpackungen zu nutzen, erst Mitte dieses Jahres in Kraft tritt, habe man beim Bonkers schon vor längerer Zeit angefangen, "nachhaltig und praktischer zu denken". "Wir haben viel auf Kritiken von Gästen gehört." So habe sich das Verpackungsmaterial mit der Zeit geändert und vor allem auch verbessert. Denn es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, der Geschmack, die Frische und vor allem die Temperatur bei warmen Speisen, muss erhalten bleiben.

Restbestände werden aufgebraucht

Pommes werden demnach nicht mehr in Alufolie und den typischen Schalen verpackt. Sondern in extra angefertigten Verpackungen, in denen die Pommes nicht schwitzen, wie der Gastronom erklärt. "Man kann alles kompostieren, was wir mitgeben. Wir haben da wirklich einen guten Standard mittlerweile hinbekommen." Ohne die Hilfe der Gäste wäre das allerdings nicht möglich gewesen, erklärt David Poloczek.

Plastik habe man allerdings "schon längst" aus dem Programm genommen, sagt er weiter. Das, was man noch an Plastik liefere, sei demnach entweder aus Maisstärke oder bezieht sich auf Restbestände. "Wie Strohhalme, die noch von Veranstaltungen übrig sind." Der Tenor soll beim Bonkers künftig in Richtung Nachhaltigkeit gehen und das soll sich schon bald auch auf der Speisekarte wiederfinden, verrät der Wirt.

