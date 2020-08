Menden: Caritas-Konferenzen helfen Familien zum Schulstart

Menden. Die Caritas-Konferenzen in Menden unterstützen Familien in schwierigen Situationen zum Schulstart wieder bei der Beschaffung von Lernmaterial.

Der Beginn des neuen Schuljahres ist auch in Menden für viele Familie mit Kindern eine große, finanzielle Herausforderung. Die Caritas-Konferenzen der Stadt Menden möchten – wie auch in den vergangenen Jahren – bei der Beschaffung von Lernmaterial für sozial schwache Familien und Familien, die durch Corona bedingt in Kurzarbeitszeit-Beschäftigungsverhältnissen leben müssen, Hilfe und Unterstützung anbieten.

Materialschrank in jeder Schule

Die Hilfe geschieht nicht mehr in Form von personenbezogenen Gutscheinen, sondern am „Thementisch“ wurde im vergangenen Jahr in Kooperation mit SKFM, Pastoralverbund und Caritas-Konferenzen – nach Absprache mit den Schulleitern der Grundschulen – vereinbart, dass an jeder Schule ein Materialschrank eingerichtet wird.

Dieser Schrank enthält die notwendigen Materialien, wie Hefte, Stifte, Kladden, Malkästen etc. Hieraus können Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter der OGS bei Bedarf die fehlenden Dinge entnehmen und sofort an die Kinder weitergeben.

Eltern können sich vertrauensvoll an Lehrkräfte wenden

Die Initiatoren möchten Eltern, die sich in schwierigen Situationen befinden, bitten, sich vertrauensvoll an Lehrkräfte oder die Schulleitung zu wenden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.