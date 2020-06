Menden: Diskussion um Schüler-Gutscheine geht weiter

Kämmerer Uwe Siemonsmeier bleibt bei seiner Kritik zur Abrechnung mit den Schüler-Gutscheinen. Nachdem er bereits im Kulturausschuss eine Vorfinanzierung ablehnte, machte er dies im Sportausschuss nochmals deutlich.

Seit rund zwei Jahren finanziert die Stadt Grundschülern mittels eines Gutscheins eine einjährige Vereinsmitgliedschaft. Im Sportausschuss hat der Stadtsportverband (SSV) nun aber die "komplizierte" Abrechnung abermals kritisiert - und fordert Nachbesserungen. Kernthema des SSV sei die Vereinsentwicklung und die Vermittlung von neuen Mitgliedern über das Gutschein-Programm. "Es geht nicht darum, dass Geld hin und her fließt", so Markus Kisler, Vorsitzender des SSV. "Die einjährige Vereinsmitgliedschaft ist wichtig und hilfreich. Es steht und fällt aber mit der Mitarbeit der Vereine. Und eben jene hätten in den vergangenen Monaten "umfangreiche Kritik" geäußert, weil die Abrechnungsmodalitäten zu kompliziert seien. Einige Vereine hätten daher gar nicht erst am Programm teilgenommen oder seien ausgestiegen. Nachdem sich im ersten Jahr 27 Mendener Vereine an der Aktion beteiligt haben, haben

in 2019 zunächst lediglich 16 Vereine ihre weitere Teilnahme erklärt. Inzwischen machen

19 Vereine mit.

System ist nicht zu kontrollieren

Der Problem aus Sicht der Vereine: Sie müssen für die Mitgliedschaft in Vorkasse treten und können den Mitgliedsbeitrag erst nach einem Jahr mit der Stadt abrechnen lassen. "Das ist ein bürokratischer Aufwand wie bei einer Bedürftigkeitsprüfung", monierte Kisler. Manche Vereine würden dies eher als Provokation sehen, die die Teilnahme nicht fördere.

Kämmerer Uwe Siemonsmeier blieb jedoch bei seinem Standpunkt, den er bereits zuvor im Kulturausschuss äußerte: "Wer öffentliche Mittel in Anspruch nehmen will, muss das auch nachweisen." Das schreibe unter anderem das Haushaltsrecht genau so vor. Um Geld allein gehe es dabei schon gar nicht. "Wir müssen für jeden Gutschein Rückstellungen bilden", erklärte Siemonsmeier, der selbst für weniger Bürokratismus warb. Ein System, in dem die Stadt in Vorleistung geht, "ist für uns nicht zu kontrollieren". Auch Stefan Weige (FDP) warnte davor: "Wenn wir in so eine Finanzierung kommen, sehe ich schwarz." Tina Reers (Grüne) warnte davor, den SSV zu übergehen: "Wenn jemand Rückmeldungen dazu bekommt, dann doch der SSV."

2018 hatte die Stadt an 441 Grundschüler ausgegeben; davon wurden 29 eingelöst, was einer Abrechnungssumme von 1449 Euro entspricht. Von den 425 Gutscheinen, die in 2019 an die Erstklässler ausgegeben wurden, konnten aufgrund des aktuellen Abrechnungsverfahrens noch keine Gutscheine zur Erstattung eingereicht werden.

Eine Entscheidung, wie künftig verfahren werden soll, soll am 23. Juni im Rat fallen.

