Menden: Doppelhaus nach Brand geräumt

Kellerband an der Bachstraße in Menden

Menden. In der Bachstraße in Menden hat es gebrannt. In einem Keller ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Stunde lang war die Feuerwehr im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Kellerbrand ausgerückt. In dem Keller einer Doppelhaushälfte an der Bachstraße war ein Feuer ausgebrochen. Sicherheitshalber wurde daher auch die andere Hälfte des Wohnhauses komplett geräumt, sagt Stefan Deitel, Pressesprecher der Feuerwehr. „Verletzt wurde niemand. Alle konnten rechtzeitig das Haus verlassen“, bestätigt Deitel.

Rund eine Stunde lang war die Mendener Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort. „Es ging alles relativ fix.“ Um die Rauchverbreitung zu vermeiden, brachten die Einsatzkräfte einen sogenannten Rauchschutzvorhang an.