Menden: Drei Männer sollen Zigarettenautomat gesprengt haben

Platte Heide. Ein Zeuge hörte in der Nacht zu Sonntag einen lauten Knall auf Platte Heide. Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Täter dingfest machen.

Drei Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.38 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf Platte Heide in Menden gesprengt zu haben. Ein Zeuge hörte den Knall am Glockenblumenweg, Ecke Margueritenweg.

Wie die Polizei berichtet, liefen die Täter zunächst davon. Kurz darauf kamen drei Personen zurück. Der Zeuge lief einem der Männer nach und führte die Polizeibeamten an den Flüchtigen heran. Gegen den 17-jährigen Mendener wird nun wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Der Automat wurde stark beschädigt. Beute machten die mutmaßlichen Diebe keine.

