Menden: Einbrecher lösen Hubschrauber-Einsatz aus

Einbrecher haben in Menden einen Hubschraubereinsatz der Polizei ausgelöst. Die Täter hatten es offensichtlich auf wertvolle Messingplatten abgesehen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstag (29. Februar) am frühen Morgen gegen 4 Uhr an der Straße Wietholz. Ein Firmeneigentümer hatte auf seinem Handy einen Einbruchsalarm empfangen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten daraufhin anrückten, sahen sie einen ihnen unbekannten Mann in der Dunkelheit davonrennen.

Messingplatten bereits zum Abtransport bereitgelegt

Der Täter hatte bereits Messingplatten außerhalb des Geländes zum Abtransport bereitgelegt. Der oder die Täter hatten zuvor ein Zaunelement entfernt, um auf das Gelände zum Metalldiebstahl zu gelangen. Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem Flüchtigen einen Hubschrauber ein. Diese verlief aber negativ.

Personenbeschreibung des geflüchteten Unbekannten:

männlich, 1,70 Meter bis 1,80 Meter

dunkel gekleidet

schlanke Statur, maskiert

Sachdienliche Hinweise zu dem Metalldieb und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich holzen nimmt ebenfalls die Polizei in Menden entgegen: 02373/9099-0 oder 110.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

