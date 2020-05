Menden: Einbrecher-Trio lässt Handschuhe zurück

Dürftige und kuriose Beute für drei Einbrecher, die im vergangenen Sommer in ein Wohnhaus in Menden einstiegen und dabei ziemlich unprofessionell vorgingen. Für den Besitzer aber ist das Diebesgut ein Gegenstand mit hohem ideellen Wert: ein Schützenorden. Einem aus dem Einbrecher-Trio wurde nun vorm Mendener Amtsgericht der Prozess gemacht.

In diesem Fall mutet nicht nur die Beute ungewöhnlich an, ebenso ist es die Erklärung des Angeklagten, wie sich das Trio zusammengefunden haben soll. Während zwei der Täter in einem gesonderten Verfahren verfolgt werden, musste sich der dritte der Männer, ein 22-Jähriger aus Iserlohn, nun vor dem Amtsgericht verantworten. Den Einbruch in ein Einfamilienhaus in Menden im Juli 2019 hat er nicht nur hier, sondern auch schon bei der Polizei umfassend gestanden.

Haus für Einbruch zufällig ausgewählt

Die beiden Mittäter will er erst einen Tag vorher kennen gelernt haben, und zwar so: Wie auch er haben die späteren Komplizen albanische Wurzeln. Ein gemeinsamer Bekannter soll nun bei dem Iserlohner nachgefragt haben, ob er die beiden Landsleute vorübergehend für wenige Tage in seiner Wohnung unterbringen könne. Der 22-Jährige willigte ein, obwohl er die beiden Männer bis dahin nicht kannte.

Strafen deutlich erhöht Vor wenigen Jahren hat der Gesetzgeber die Strafen für Einbrüche in erkennbar privat genutzte Wohnhäuser deutlich erhöht, die Mindeststrafe dafür stieg von einem halben auf ein Jahr. Bis hin zu Gefängnisstrafen von zwei Jahren kann ein Gericht diese Urteile auch zur Bewährung aussetzen. Oft kommen für den Verurteilten dann aber noch weitere Auflagen hinzu, die er unmittelbar zu spüren bekommt. In diesem Fall für den jungen Mann eine Geldbuße über 1800 Euro, was für den Täter mit seinem Ausbildungsgehalt deutlich spürbar sein sollte. Sollte er diese nicht leisten oder in den nächsten Jahren noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt kommen, droht aber das Absitzen dieser Strafe.

Zusammen hätten die drei einen Ausflug in die Umgebung gemacht, seien spazieren gegangen. Und ziemlich überraschend hätten seine beiden Gäste dann vorgeschlagen, in ein Haus einzubrechen. Der hier Angeklagte will dazu überredet worden sein, obwohl er Angst davor gehabt habe, diese Straftat zu begehen. „Ich habe gezittert", erklärte er. Das Einfamilienhaus in Menden sei dann durch Zufall ausgewählt worden, und auch ohne zu wissen, ob jemand zuhause sei.

Für den Staatsanwalt eine unglaubwürdige Erklärung. So wie vom Angeklagten geschildert (abgegeben als Erklärung durch seinen Anwalt) mache das Vorgehen oder die spontane Planung eines Einbruchs während eines Spaziergangs mit zuvor noch unbekannten Menschen zusammen überhaupt keinen Sinn. Das Gegenteil, also etwa eine detaillierte Planung von Beginn an, war aber nicht zu beweisen.

Badezimmerfenster aufgehebelt

Und so war das Trio dann bei dem Einbruch vorgegangen: An einem frühen Abend im Juli vergangenen Jahres hebelten sie das Badezimmerfenster des Einfamilienhauses auf. Danach durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Zwar wurden Schränke wild durchwühlt und der Inhalt über den Fußboden verteilt, aber nichts mutwillig kaputt gemacht. Wertvolle Beute fand das Trio aber auch nicht.

Am Ende nahmen die Einbrecher lediglich den Königsorden des Hausbesitzers mit, den der stolze Besitzer von seinem Schützenverein verliehen bekommen hatte. Als Erinnerungsstück von hohem ideellen Wert für ihn, vom Material her aber lediglich im unteren zweistelligen Euro-Bereich zu beziffern. Und außerdem auch mit dem Namen des Besitzers versehen, also leicht zuzuordnen.

Der Hauseigentümer kam kurz nach dem Einbruch an den Ort des Geschehens. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, konnte diese die Einbrecher rasch aufspüren – auch dank deren ziemlich unprofessionellen Vorgehens. Im Flur des Hauses hatte das Trio Einmalhandschuhe gefunden und sie zur Vermeidung von Fingerabdrücken angezogen. Anschließend ließen sie die Handschuhe achtlos auf dem Boden zurück. Somit war das Ermitteln von DNA für die Behörden ein Kinderspiel.

22-Jähriger legt Geständnis ab

In dem Verfahren legte der 22-jährige Angeklagte ein Geständnis ab und entschuldigte sich auch bei dem Geschädigten. Dieser sagte als Zeuge in dem Prozess zu seinen persönlichen Folgen des Einbruchs: „Besonders mitgenommen hat es mich eigentlich nicht. Ich habe den Vorfall nach ein paar Tagen verarbeitet.“ Auch diese recht geringen Auswirkungen für das Opfer sowie die materiell nahezu wertlose Beute wirkten sich für den Angeklagten positiv aus bei der Frage nach der Strafhöhe.

Mit einem Jahr und vier Monaten Gefängnisstrafe blieb diese lediglich ein kleines Stück über dem Mindestrahmen für Einbruchsdiebstahl. Ausgesetzt außerdem zur Bewährung, weil der 22-jährige Iserlohner bislang nicht vorbestraft war und sich familiär sowie beruflich in einem intakten Umfeld bewegt.

