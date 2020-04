Menden: Einbruchsversuch misslingt – Polizei sucht Zeugen

Menden. Einbrecher versuchten in der Nacht zum Donnerstag, die Terrassentür eines Hauses an der Bachstraße in Menden aufzuhebeln. Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag versuchten bislang unbekannte Einbrecher durch eine Terrassentür eines Hauses in der Bachstraße in Menden einzubrechen.

Der Versuch schlug fehl und es konnten Hebelspuren gesichert werden. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Lahrfeld nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Polizei berät zum Thema Einbruchsschutz

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.