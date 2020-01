Menden: Einbrüche in ein Büro-Gebäude und ein Privathaus

Ein Polizist sichert Spuren an einem Fenster (Symbolbild). In der dunklen Jahreszeit häufen sich wieder die Fälle in Menden.

Menden. Einbrecher haben am Wochenende in Menden gleich zwei Mal zugeschlagen. Sie drangen in ein Wohnhaus und in ein Büro-Gebäude ein.

Kein Wochenende ohne Einbrüche: Einbrecher schlagen am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal im Mendener Stadtgebiet zu. Ziel waren ein Büro-Gebäude und ein Privathaus.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Freitag, 24. Januar, auf den Samstag, 25. Januar in ein Büro-Gebäude an der Unnaer Straße ein. Die Einbrecher beschädigten bei ihrer Tat zwei Türen und nahmen nach der Durchsuchung Bargeld mit. Das meldet die Polizei. Die Täter hinterließen Sachschaden. Es gab bereits mehrere ähnliche Fälle wie diesen hier.

Täter stehlen Schmuck und Bargeld an Heinrich-Schulte-Straße

An der Heinrich-Schulte-Straße brachen die Täter durch die Terrassentür in ein Haus ein. Tatzeitraum war hier laut Polizei am Freitag im Zeitraum von 16 bis 18.30 Uhr. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist nicht klar.

