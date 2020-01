Menden: Erneut Autoaufbrüche – Täter nehmen Bier mit

Menden. Erneut hat es in Menden mehrere Autoaufbrüche gegeben. Einmal ging der Täter leer aus. In einem anderen Fall verschwanden zwei Kästen Bier.

Die Serie mit Autoaufbrüchen in Menden geht weiter. Die Polizei meldet drei neue Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen. Der Schaden ist unterschiedlich hoch. Aus einem Anhänger wurde Bier gestohlen.

Ein bisher unbekannter Täter schlug laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Friedrichstraße die Seitenscheibe eines Ford Fiesta ein. Sie entnahmen vom Beifahrersitz eine braune Handtasche und flüchteten ungesehen mit ihrer Beute. Die Polizei weist darauf hin: „Ein Auto ist kein Tresor! Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto zurück. Diebe kennen jedes Versteck.“ Die Serie an Auto-Aufbrüchen hält die Polizei bereits seit mehreren Wochen in Atem. Es gab zahlreiche Aufbrüche in Menden.

Getränkeanhänger an der Mendener Straße aufgebrochen

Ein Getränkeanhänger an der Mendener Straße bekam in der Nacht auf Dienstag Besuch von Dieben. Sie knackten das Vorhängeschloss und entwendeten zwei Kästen Bier. Es entstand Sachschaden.

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagnachmittag wurde an der Fröndenberger Straße die rechte vordere Seitenscheibe eines blauen Daimler 211 eingeschlagen. Es wurde jedoch nichts gestohlen.

