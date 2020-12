Menden: Erste Ferienbetreuung in vier Minuten ausgebucht

Menden Erst die Pandemie ließ die Stadt Menden auf Online-Anmeldungen umschwenken. Von 270 Plätzen jetzt nur noch wenige übrig

Gewagt und gewonnen: Am 12. Dezember, genau ab 18 Uhr, ließ die Stadtverwaltung alle interessierten Mendener Eltern erstmals die Anmeldung zur Sommerferien-Betreuung auf der Kluse online absolvieren. Für viele gab es inzwischen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, für andere auch Enttäuschungen: Für die erste Woche der Sommerferien gab es 131 Anmeldungen auf die 90 Plätze, für die zweite Woche 111 Anmeldungen und für die dritte Woche noch 49. Die Verwaltung zeigt sich unterdessen mit dem Ablauf der Online-Premiere sehr zufrieden.

Für die ersten beiden Wochen sind auch die Wartelisten schon voll

Das inzwischen vorliegende vorläufige Ergebnis sieht laut Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich so aus: Die ersten beiden Wochen der Sommerferien sind restlos ausgebucht, und auch die Wartelisten sind voll. Lediglich für die dritte Woche sind noch Anmeldungen möglich. "Das Online-Anmelden hat aus unserer Sicht gut funktioniert", resümiert der Sprecher. Es habe nur vereinzelt Rückfragen gegeben. Technisch sei alles reibungslos abgelaufen. "Von daher gehen wir davon aus, dass wir auch künftig auf ein Anmeldeverfahren online setzen werden", sagte Ehrlich weiter. Das werde aber noch endgültig zu entscheiden sein.

Betreuungsplätze auf der Kluse sind bei den Eltern hochbegehrt

Wie begehrt die Plätze für die Kinder auf der Kluse gerade bei berufstätigen Eltern sind, hatte sich in den vergangenen Jahren stets am Gedränge bei den Anmeldeterminen gezeigt, wenn Eltern vor dem Bürgerbüro und auch vor dem Rathaus in langen Schlangen warten mussten. Zu diesem Verfahren hatte es reichlich Kritik gegeben, es wurde als unzeitgemäß angeprangert, eine Online-Anmeldung bereits vielfach gefordert. Doch erst in der Corona-Pandemie stieg die Stadtverwaltung auch an dieser Stelle auf die Digitalisierung ein.

Nach vier Minuten und 20 Sekunden war die erste Woche ausgebucht

Am enormen Andrang änderte der Wechsel in die digitale Welt übrigens nichts. Die Woche eins war bereits um 18.04 Uhr und 20 Sekunden komplett ausgebucht. Das Online-Formular war um punkt 18 Uhr freigeschaltet worden. Ausschlaggebend für die Vergabe der Plätze ist die Uhrzeit der Übermittlung des Formulars.

Trotz vieler Einschränkungen herrscht starke Nachfrage nach Plätzen

Auch die weiteren Regeln haben es in sich: So können nur Kinder berücksichtigt werden, die in Menden wohnen. Beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil, bei dem das Kind lebt, müssen nachweisen, dass sie berufstätig sind. Das geschieht über eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Außerdem können nur Kinder angemeldet werden, die nicht in einer OGS angemeldet sind und dort auch in den Ferien betreut werden.

Ferienspaß auf der Kluse für viele Familien fester Bestandteil des Sommers

Die Betreuungswochen finden in der Zeit vom 5. bis 23. Juli 2021 statt. Der Ferienspaß auf der Kluse ist für viele Mendener Kinder fester Bestandteil des Sommers. Für viele Eltern hingegen ist die Betreuung in den Sommerferien eine wichtige Unterstützung und das gute Gefühl zu wissen: „Meine Kinder sind gut aufgehoben, während ich arbeiten muss“, erklärt Ehrlich.