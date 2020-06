Menden: Erweiterungsbau für Gymnasium an der Hönne vor Start

Am Hönne-Gymnasium werden sie jubeln: In dieser Woche soll die Baustelle für den langersehnten Neubau auf dem Bolzplatz an der Walramstraße eingerichtet werden. Für Rektor Ulrich Cormann rückt damit die Wunschvorstellung näher, die er seit Jahren hegt: Er will endlich auch die Fünft- und Sechstklässler aus der Dependance an der Wilhelmstraße unter das Dach des GHM bekommen.

Auf dem Bolzplatz schon die schweren Tischtennisplatten versetzt

Der Mendener Baubetrieb war am Freitag schon vor Ort und setzte mit einem Radlader auf dem Bolzplatz zwei schwere Tischtennisplatten um. Für Insider bleiben bei aller Freude über den mehrfach verschobenen Baubeginn Fragen, vor allem die nach einem schlüssigen Park-Konzept. Laut Stadt-Sprecher Johannes Ehrlich ist das für den Erweiterungsbau des Gymnasiums ist „klar durch die Baugenehmigung geregelt“.

Darin sei vorgegeben, dass an der Schule 73 Parkplätze nachzuweisen sind. Dabei werde nicht unterschieden zwischen Parkplätzen für Schüler und Lehrer. Allerdings errechne sich die Zahl aus der Schülerzahl, die mit 1200 angegeben ist. Davon sind rund 250 Gymnasiasten älter als 18 Jahre und könnten mit dem Auto zur Schule kommen. Ehrlich: „Das ist die Grundlage der Baugenehmigung.“

Lehrer-Stellplätze am Hauptgebäude des Gymnasiums sollen erhalten bleiben

Am Gymnasium selbst seien 57 Stellplätze vorhanden, die erhalten bleiben, elf würden im Zuge des Erweiterungsbaus zusätzlich geschaffen, fünf Parkplätze seien bereits auf Battenfelds Wiese ausgewiesen – hier laufe aktuell die Abstimmung, wo die Plätze genau sein sollen. In Summe würden die geforderten 73 indes erfüllt. Hinzu komme noch der Parkplatz Schlachthof, auf dem es auch einen gebührenfreien Bereich gibt. Im Umfeld der Schule gebe es zudem weitere kostenfreie Parkplätze, etwa am Ziegelbrand.

Parkplätze auf 1200 Personen ausgelegt: Aber wie groß wird jetzt der Schulhof?

Damit hat die Stadt inzwischen offenbar Abstand genommen von der Planung, die Lehrerparkplätze an der Hönne auf ein Parkdeck am Schlachthof-Parkplatz zu verlagern und eine größere Schulhoffläche zu bauen. Näheres dazu soll es am Montagmittag auf einem Pressetermin geben. Die WP berichtet.