Menden "extremer Corona-Hotspot" - Appell des Bürgermeisters

Menden. Der Inzidenzwert für den Märkischen Kreis liegt bei 224,3. Mendener Bürgermeister Dr. Schröder: "Wir beobachten die Entwicklung mit Sorge."

Der , die sich in den letzten sieben Tagen im MK mit dem Coronavirus angesteckt haben, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit gilt der MK aktuell als „extremer Corona-Hotspot". Bleibt der Wert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb der 200, wäre der Märkische Kreis berechtigt, auch Einschränkungen wie ein nächtliches Ausgehverbot zu verhängen. Im Kreis Lippe ist dies bereits angeordnet worden.

Wegen der steigenden Infektionszahlen appelliert der Mendener Bürgermeister Dr. Roland Schröder an die Bevölkerung, weiterhin Solidarität mit den am stärksten gefährdeten Nitbürgerinnen und Mitbürgern zu üben: "In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen in Menden trotz kleiner Schwankungen immer auf einem hohen Niveau geblieben. Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge", erklärt der Bürgermeister.

"Reduzieren Sie Ihre Kontakte überall dort wo es möglich ist."

Er habe auch in der Vorweihnachtswoche den Corona-"Stab für außergewöhnliche Ereignisse" im Rathaus zusammengerufen. „Das öffentliche Leben

ist erneut weitestgehend heruntergefahren worden. Allerdings möchte ich erneut an die Mitbürgerinnen und Mitbürger appellieren: Bitte bleiben Sie solidarisch ihren Mitmenschen gegenüber. Bleiben Sie vernünftig und reduzieren Sie Ihre Kontakte überall dort wo es möglich ist. Ich weiß, dass das gerade in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen selbst hart ist. Es gibt zurzeit aber keinen anderen Weg, um uns und unsere Liebsten zu schützen!"

Corona im MK: Zunächst 526 Impfdosen für alle EinrichtungenUnter die Sorge mische sich jedoch auch Hoffnung: „Am Montag ist derin der Europäischen Union zugelassen worden. Der Märkische Kreis hat sein erstes Impfzentrum in Lüdenscheid fertiggestellt, ein zweites wird in Iserlohn errichtet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ersten Impfungen, auch in Mendener Senioren- und Pflegeeinrichtungen schon nach Weihnachten beginnen.“

Gerade deshalb dürfe man jetzt nicht nachlässig werden. „Denn nur gemeinsam können und werden wir diese schlimme Zeit überstehen. Vielleicht gibt es dann im Laufe des Jahres 2021 so etwas wie Normalität“, hofft der Mendener Bürgermeister.