Menden: Fachkräftemangel wird nach Corona weiter anhalten

Märkischer Kreis Die Agentur für Arbeit gibt erstmals Zahlen für das Corona-Jahr 2020 heraus. Die Kurzarbeit hat den Kreis vor Schlimmerem bewahrt.

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen im Zuge der Corona-Pandemie gibt es laut der Agentur für Arbeit Iserlohn Hoffnung. Der zweite Lockdown könnte sich - dank Unterstützung von Bund und Land - weniger dramatisch auf den Stellenmarkt auswirken als zunächst befürchtet.

Steuerberater waren gefragt

Die Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis lag 2020 im Schnitt bei 7,6 Prozent (17.265 Personen). Im Vorjahr waren durchschnittlich 6,2 Prozent der Erwerbstätigen ohne Job. Dabei ist die generelle Entwicklung nicht alleine der Corona-Pandemie geschuldet, wie Arbeitsagentur-Chefin Sandra Pawlas erklärt: "Die Beschäftigung ist seit September 2019 rückläufig." Die Tendenz habe sich lediglich fortgesetzt - wenn auch beschleunigt.

Besonders getroffen hat es im Märkischen Kreis das verarbeitende Gewerbe, also die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie. Alleine in dieser Branche brachen 2020 rund 2800 Stellen weg. Besonders betroffen waren sogenannte Helfer. Die Agentur für Arbeit rät daher, in seine Bildung oder Weiterbildung zu investieren. "Der Fachkräftemangel wird uns auch nach der Pandemie weiter begleiten", sagt Sandra Pawlas. Die Chancen auf eine Einstellung seien deutlich höher. Im Gegenzug dazu hat die öffentliche Verwaltung um rund 950 Stellen aufgestockt. "Gerade Steuerberater waren im Zuge der Kurzarbeit heiß begehrt", erklärt Pawlas. Gleiches gelte für Labore, die durch die Pandemie im vergangenen Jahr einen Zuwachs verzeichneten.

Ein Instrument des Bundes, um bei der Arbeitslosigkeit gegenzusteuern, ist die Kurzarbeit. So ist die Zahl der Unternehmen, die zumindest die Kurzarbeit bei der Bundesagentur angezeigt haben, im April sprunghaft angestiegen. Von 930 im März 2020 auf 4180 Unternehmen einen Monat später. Die Entwicklung hielt auch über den ersten Lockdown hinaus an. Im Dezember 2020, so eine vorläufige Hochrechnung der Arbeitsagentur, dürften rund 6000 Betriebe im Märkischen Kreis zumindest die Kurzarbeit angezeigt haben. Die genauen Werte liegen erst zu einem späteren Zeitpunkt fest. "Betriebe müssen Kurzarbeit immer vorsorglich bei der Agentur für Arbeit anzeigen. Wird dann tatsächlich kurzgearbeitet, kann der Betrieb innerhalb von drei Monaten die erforderliche Abrechnungsliste einreichen", erklärt Sandra Pawlas. Hinzu kommt ein entsprechender Bearbeitungszeitraum der Bundesagentur. Daher sind die Werte für die Unternehmen, die tatsächlich , auch nur bis Juni 2020 mit validen Daten hinterlegt, für Juli und August gibt es derweil Hochrechnungen. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Unternehmen mit Kurzarbeit bis Oktober 2020 weiter abnehmen werde. Doch ab November 2020 sei wieder mit einem lockdown-bedingten Anstieg zu rechnen.

Krise ist nicht so schlimm wie 2008

Welches Ausmaß die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt hat, macht zudem ein Vergleich mit der Wirtschaftskrise 2008/2009 deutlich. Damals zeigten zu Spitzenzeiten 4377 Betriebe Kurzarbeit an. Das betraf potenziell 112.000 Arbeitnehmer im Märkischen Kreis. Im Dezember 2020 listet die Agentur für Arbeit 101.000 potenziell von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer. "Die Unternehmen machen intensiv Gebrauch von der Kurzarbeit, um ihre Mitarbeiter nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken", erklärt die Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur dazu.

Ein Blick auf die Arbeitslosenquote der vergangenen Jahre macht zudem deutlich, dass die Corona-Pandemie die Entwicklung tatsächlich nur beschleunigt haben könnte. Während im Rekordjahr 2018 die Quote im Schnitt bei 5,9 Prozent lag, ist sie 2020 auf 7,6 Prozent hochgeschnellt. An die Werte der Wirtschaftskrise 2009/2010 mit 8,5 und 8,2 Prozent reicht sie dennoch nicht heran. "Die Maßnahmen der Bundesregierung haben gegriffen", sagt Jobcenter-Geschäftsführer Volker Riecke. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und die Unterstützung von Solo-Selbstständigen habe Schlimmeres verhindert. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", so Riecke.

>>> Info <<<

Im Zuge der Corona-Pandemie könnte es zu weiteren Insolvenzen kommen. 2020 verzeichnet die Agentur für Arbeit bislang 77 Insolvenzen, im Vorjahr waren es lediglich 67.

Doch Sandra Pawlas warnt, dass diese Interpretation mit Vorsicht zu genießen sei. Denn die Antragspflicht im Falle einer drohenden Insolvenz war bis Dezember 2020 ausgesetzt. "Wir gehen davon aus, dass wir im April 2021 verlässliche Zahlen zur Verfügung haben werden."

