Menden: Feuerwehr rückt zu Osterfeuer im Wald aus

In diesem Jahr komplett verboten: Osterfeuer locken viele Menschen an – und sind in der Corona-Krise deshalb absolut tabu.

Menden. Im Wald am Wälkesberg haben Unbekannte offenbar versucht, ein Osterfeuer anzuzünden. Die Feuerwehr schritt rechtzeitig ein.

Trotz des kompletten Verbots von Osterfeuern aller Art haben Unbekannte es im Waldgebiet am Wälkesberg in Halingen offenbar versucht: Die Feuerwehr musste am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr zu einem Brand ausrücken, bei dem die Einsatzkräfte nur noch Glutnester vorfanden. Die glühenden Äste lassen die Wehrleute vermuten, dass hier zumindest versucht wurde, ein Osterfeuer zu entfachen. Das Verbot gibt es in diesem Jahr bekanntlich zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus’. Die Stadt Menden wollte keinerlei Zusammenkünfte – ob auf Brauchtums- oder Privatfeiern – dafür zulassen. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall des Wälkesberg-Feuers übernommen.

Osterfeuer der speziellen Art brannten unterdessen unbekannte Täter ab, die Mülltonnen anzündeten. Gegen 4 Uhr Früh am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand an der Hauptstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte die Tonnen ab, die Polizei begann zu ermitteln.

Nur 20 Minuten später brannten an der Alten Provinzialstraße ebenfalls eine Mülltonne und mehrere Elemente eines danebenstehenden Holzzaunes. Die Feuerwehr löschte auch hier. Für alle Vorfälle werden sachdienliche Hinweise von Zeugen erbeten. Melden kann man sich auf der Mendener Polizeiwache unter der Rufnummer 02373/90 99 0.