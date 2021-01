Menden: Frau (91) bestohlen - Fahndung mit Foto noch Täterin

Menden Eine 91-jährige Mendenerin wird Opfer eines Handtaschendiebstahls. Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach der Täterin. Link dazu im Text!

Nach einem Handtaschendiebstahl in Menden sucht die Polizei jetzt mit Lichtbildern nach der mutmaßlichen Diebin. Ihr Opfer war zum Zeitpunkt der Tat im vergangenen Oktober 91 Jahre alt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Computerbetrugs.

Handtasche steckte hinter Klappe des Rollators

Laut Polizei wollte die Seniorin am 16. Oktober gegen 11.45 Uhr in einem Geschäft an der Unnaer Straße in Menden einkaufen. Ihre Handtasche steckte hinter einer Klappe ihres Rollators. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr die Handtasche gestohlen. Darin steckte unter anderem eine Geldbörse samt Bankkarte.

Bevor das Opfer die Karte sperren konnte, hob die auf diesem Foto zu sehende Unbekannte um 11.51 Uhr an einem Automaten Geld ab. Zwei weitere Versuche kurz nach 12 Uhr an anderen Automaten scheiterten.

Amtsgericht ordnet Öffentlichkeitsfahndung an

Alle anderen Möglichkeiten, die Tatverdächtige zu finden, sind ausgeschöpft. Deshalb hat das Amtsgericht nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe der Fotos aus den Geldautomaten angeordnet. Den Link zum Foto gibt es aus rechtlichen Gründen nur auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei: Hier geht es zu den Fotos!

Jede Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei warnt: Verwahren Sie Geldbörsen am besten in Innentaschen von Jacken

oder Mänteln. Keinesfalls darf die Pin im Portemonnaie verwahrt werden. Zuletzt meldete die .

