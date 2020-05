Menden: Fußgänger schlägt im Streit mit Gehstock auf Auto

Menden. Fußgänger und Autofahrer gerieten auf der Straße An der Stadtmauer in Menden in Streit. Dabei kam auch ein Gehstock zum Einsatz.

Ein 74-jähriger Fußgänger ist auf der Straße An der Stadtmauer in Menden mit einem Autofahrer (29) in Streit geraten. Dabei begann der Senior aus Hemer laut Polizei, mit dem Gehstock auf das Auto des 29-jährigen zu schlagen

Der Streit trug sich laut Polizei am Donnerstag um 17.15 Uhr zu. Der Autofahrer gab an, dass ihm der Fußgänger auf der Straße entgegen gekommen sei. Als der Autofahrer gestikulierte, dass der Fußgänger zur Seite gehen sollte, begann der, mit dem Gehstock auf das Auto zu schlagen. Als sich der Fahrer aus dem Fenster lehnte, streifte ihm der Fußgänger mit der Hand durchs Gesicht. Anschließend ging der Mann davon.

Anzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung

Der Autofahrer entdeckte den Fußgänger später wieder. Die Polizei stellte die Personalien des 74-Jährigen fest und schrieb eine Anzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.

