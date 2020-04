Menden: Grüner Weg liegt trotz Corona im Zeitplan

Menden Die Arbeiten an Mendens Vorzeigeprojekt schreiten voran. Bushaltestelle und Kiosk-Bereich nehmen Form an

Der grüne Weg entlang der Hönne nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten vor allem rund um Roths Büdeken. Die Corona-Krise hat derweil nicht so drastische Auswirkungen auf die Maßnahmen wie von der Stadt zunächst befürchtet.

Kiosk-Bereich deutlich aufgewertet

"Durch die Einschränkungen im öffentlichen Leben konnten die Bauarbeiten, gerade in dem sensiblen Kreuzungsbereich und an der angrenzenden Schule, reibungsloser voran getrieben werden", erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf WP-Anfrage. Und die Arbeiten bleiben auch von vielen Mendenern nicht unbemerkt. Dabei läuft derzeit alles nach Plan, wie es heißt. Zuletzt wurde die die Mauer zwischen Bahnhofsbrücke und Roths Büdeken regulär abgerissen. Dies sei in den Planungen bereits so angedacht gewesen und "nach Rücksprache mit der Familie Roth auch jetzt so umgesetzt". Ziel ist es, dass der Bereich hinter dem Kiosk so deutlich aufgewertet wird. Ohne die Trennwand bekomme das Büdeken "ein ganz anderes Erscheinungsbild" und stehe künftig auf einer Art Insel. Hinter dem Kiosk werden zudem zwei Bänke aufgestellt.

Corona-Folgen für die Maßnahme gibt es mehrere. Allerdings nicht so negativ, wie befürchtet. "Durch weniger Fahrzeugverkehr konnten sich die Bauarbeiter ganz anders in dem Baufeld bewegen und mussten auch keine Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums nehmen, die sonst auch immer mal wieder durch das Baufeld gelaufen sind", erklärt Johannes Ehrlich. Dadurch sind inzwischen die neuen Bordsteine bis hin zur Bushaltestelle gesetzt worden. Dort werden künftig die Kappsteine der Haltestelle anschließen. Außerdem wurde am Kiosk ein Fundament für einen neuen Ampelmast gegossen. Dieser Peitschenmast wird den Ampelmast ersetzen, der früher auf der Mittelinsel war.

Restarbeiten am Wasserrad

Verzögerungen bei der Materiallieferung gab es für den Teilabschnitt entlang der Walramstraße durch Corona nicht - wohl aber auf der anderen Seite der Hönne. Dort seien zwischenzeitlich Winkelstützen knapp geworden. "Das Unternehmen konnte aber trotzdem an anderen Gewerken weiter arbeiten, so dass hierdurch keine Verzögerungen entstanden sind", teilt Ehrlich mit. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liege aktuell zwar an der Bushaltestelle, allerdings würden auch im Bereich des Wasserrads Restarbeiten durchgeführt. "Wir gehen davon aus, dass der Grüne Weg auf dieser Hönneseite so bereits Ende Juli/Anfang August fertig werden wird. Die Arbeiten auf der anderen Hönneseite werden noch länger dauern", so Ehrlich.

