Menden. Der BMW-Fahrer soll vor dem Unfall mit einem Harvester in Menden ein extrem riskantes Fahrmanöver hingelegt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Harakiri-Fahrmanöver mit BMW vor Harvester-Unfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag mit einem Harvester bei Niederoesbern sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Fahrer des BWM soll vorher ein extrem leichtsinniges Fahrmanöver hingelegt haben.

Wie berichtet war ein weißer BMW mit Soester Kennzeichen am Donnerstag (6. Februar) kurz vor 12 Uhr auf der Kreisstraße 21 in Oesbern mit dem Harvester zusammen gestoßen. Die Insassen des BMW, ein 20-jähriger Wickeder am Steuer und sein 27-jähriger Beifahrer aus Menden, wurden schwer verletzt.

BMW-Fahrer soll in Kurve eine ganze Kolonne überholt haben

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bog der Fahrer des Harvesters nach links in die Straße Lütkenheide ab. Zeitgleich überholte der BMW-Fahrer eine Kolonne aus mehreren Fahrzeugen. Als er den abbiegenden Harvester erkannte, konnte der BMW-Fahrer laut Polizei dem Hindernis nicht mehr ausweichen.

Der BMW prallte gegen den Greiferarm. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer sein Überholmanöver bereits im unübersichtlichen Kurvenbereich begonnen haben. Deshalb sucht die Polizei nun auch nach Zeugen, die Aussagen treffen könnten zur Fahrweise des BMW-Fahrers vor dem Unfall.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!