Menden: Hünnies liefert frisch gezapftes Bier nach Hause

Gastwirt Frank Hünnies vermisst seine Kunden. In der Corona-Zeit hat er deshalb einen neuen Plan entwickelt: Solange die Gäste nicht zu ihm kommen können, fährt er zu ihnen nach Hause – mit seinem neuen Bierwagen.

„Dein Bier kommt zu Dir“ steht in großen Lettern an der Seite des Bullis, mit dem Frank Hünnies nun seine Kunden zu Hause aufsuchen will.

„Der Bierwagen ist eigentlich ein alter Eiswagen“, erzählt Frank Hünnies. Als er kürzlich einen Eiswagen sah, sei er auf die Idee gekommen, Bier auszuliefern. „Ich habe dann den Eiswagen gekauft und letzte Woche umgebaut.“

Zapfhahn an Bord

An Bord sind nun natürlich auch Kühlung und Zapfhahn. Der Start des Bierwagens soll eigentlich am Donnerstag, 7. Mai, sein. Wenn technisch alles klappt, will Frank Hünnies aber schon eher starten. „Das hängt vor der Elektronik ab“, erklärt der Gastronom. Hier gelten anderen Voraussetzungen als für ein Bier-Fässchen für den Hausgebrauch, sagt Frank Hünnies. Schließlich will er gewährleisten, dass das gelieferte Veltins auch genauso frisch und kühl ist wie in Vor-Corona-Zeiten das Bier in der Gastwirtschaft.

Gastwirt Frank Hünnies. Foto: Thomas Hagemann

Neben Bier liefert Frank Hünnies auf Wunsch auch Frikadellen und kleine Schnitzel mit aus: „Das Angebot kann auch noch wachsen, wir schauen mal, wie das Ganze angenommen wird.“ Eine langfristige Vorbestellung ist nicht notwendig, der Gastwirt fährt quasi auf Zuruf los. Eine Mindestbestellmenge gibt es nicht.

Kommt Frank Hünnies beim Kunden zu Hause an, läutet er die Eisglocke des Fahrzeugs, die er eigens nicht entfernt hat: „Und dann mache ich die Eisklappe auf, um den Kunden ihre Lieferung zu geben.“ Bezahlt wird entweder bar oder demnächst auch kontaktlos per Karte. Stammkunden können auch schon mal anschreiben lassen, sagt Frank Hünnies.

Die Bierkrüge bleiben erst mal bei den Kunden und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben werden: „So können wir die Hygienebedingungen auf alle Fälle erfüllen.“

Die Kosten belaufen sich auf 4 Euro für einen Glaskrug Bier (0,4 Liter), 2,50 Euro für eine Frikadelle und 5 Euro für ein kleines Schnitzel. Die Liefertage sind Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Bestellnummer: .