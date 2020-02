Menden: Im „Kolping-Kiosk“ eröffnet am Donnerstag Snack-Bar

Menden. Eine Snack-Bar mit polnischen Baguettes, gefüllten Brötchen und Bruschetta eröffnet am Donnerstag in der Oberstadt in Menden.

In einem Kiosk entsteht eine Snack-Bar. Am Donnerstag, 20. Februar, eröffnet „Domis Snack World“ an der Kolpingstraße 42.

Die Herausforderung war immens: Auf kleinstem Raum hat Dominika Korzeniowski gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter und guten Freund Lorenzo Fiore in den vergangenen Wochen den „Kolping-Kiosk“ neu aufgestellt. Vor etwa einem Jahr hatte Dominika Korzeniowski den Kiosk als Inhaberin übernommen, doch das Geschäft lief nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. Deshalb entschloss sich die 40-Jährige, das Sortiment zu ändern: „Die Zigaretten verkaufen sich nicht so gut.“

Während in der einen Hälfte des Kiosks weiterhin Süßigkeiten, Alkohol und – in reduziertem Sortiment – Zigaretten angeboten werden, ist die andere Hälfte zu einer Mini-Küche umgebaut worden. Jeder Zentimenter Platz wird möglichst optimal genutzt, um auf kleinstem Raum Lebensmittel frisch verarbeiten und Snacks zubereiten zu können.

Menden Snacks telefonisch vorbestellen Öffnungszeiten von „Domis Snack World“: montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr. Bei Bedarf oder im Sommer will Inhaberin Dominika Korzeniowski die Öffnungszeiten ausweiten. Auf Wunsch können Kunden ihre Snacks auch telefonisch oder per WhatsApp vorbestellen (02373-9612525).

„Wir sind eine mediterrane Snack-Bar“, erläutert Lorenzo Fiore (49). „Etwas Vergleichbares gibt es in Menden nicht.“ Denn in „Domis Snack World“ werden als Spezialität auch polnische Baguettes („Zapiekanki“) angeboten: „Das ist Kult in Polen“, sagt Lorenzo Fiore. Auch die Zutaten seien original polnische. Die Zapiekanki gibt es mit verschiedenen Zutaten, beispielsweise mit Rinderhack-Feta, mit Lachs, Lauch und Frischkäse oder auch vegetarisch.

Darüber hinaus stehen mediterran gefüllte Brötchen und Bruschetta auf der Speisekarte – auch jeweils in verschiedenen Varianten. Insgesamt werde eher deftig gekocht, erzählen Dominika Korzeniowski und Lorenzo Fiore, die beide gelernte Köche sind.

Am Mittwoch gab es bereits eine erste Verkostung. In einem Probelauf haben Dominika Korzeniowski und Lorenzo Fiore verschiedene Snacks zubereitet und anschließend nicht nur selbst gekostet, sondern auch Kunden etwas angeboten. Die Resonanz sei überaus positiv gewesen, berichten die beiden.

Eventuell ein Biergarten

Wenn „Domis Snack World“ gut anläuft, wollen Dominika Korzeniowski und Lorenzo Fiore im Sommer im rückwärtigen Bereich des Kiosks eventuell einen Biergarten eröffnen: „Platz genug wäre da.“