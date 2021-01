Menden: Im Sauna-Fass und im Jacuzzi zu Hause entspannen

(von links nach rechts) Jens Jortzick mit Ehefrau Sarah Jortzick, Magarethe Mälzer und Ehemann Rene Mälzer vermieten seit Kurzem eine Sauna to go sowie einen mobilen Jacuzzi.

Menden Zwei Mendener Paare entwickeln aus ihrem Hobby eine Geschäftsidee - und die boomt in der Corona-Zeit. Sie vermieten Sauna und Jacuzzi.

Zwei Mendener Ehepaare bieten seit kurzem Wellness auf die mobile Art an, nämlich eine Sauna und einen Jacuzzi für zu Hause. Das Angebot boomt.

Eigentlich war es „eine komplette Schnapsidee“, sagt Sarah Jortzick lachend. Sie und ihr Mann Jens sind in Vor-Corona-Zeiten gerne mit dem befreundeten Ehepaar Rene und Margarethe Mälzer in die Sauna gegangen. Durch die Corona-Einschränkungen mussten die Vier mit ihrem Hobby pausieren. „Als Margarethe Geburtstag hatte, haben wir uns auf Abstand auf der Terrasse getroffen“, erinnert sich Sarah Jortzick.

Suche nach Sauna für zu Hause

Es sei ziemlich kalt gewesen an diesem Abend, „und wir waren uns einig: Jetzt in die Sauna zu gehen, das wäre schön.“ Sie suchten nach einer Sauna, „die wir für zu Hause mieten könnten“. Doch in der Nähe von Menden wurden die Ehepaare nicht fündig. „Und der Nächstliegende wollte nicht bis Menden liefern“, berichtet Sarah Jortzick.

Kurz darauf stand für die beiden Paare fest: „Morgen gehen wir los und kaufen uns eine Sauna.“ Über die Verkaufsplattform Ebay Kleinanzeigen wurden die Vier fündig, fuhren 200 Kilometer, um sich ihre eigene Fass-Sauna zuzulegen.

Die mobile Sauna ist seither im Dauereinsatz, denn sie wird auch vermietet. Dass die Nachfrage so immens sein würde, damit haben sie nicht gerechnet. In den vergangenen sechs Wochen, seit die „Sauna to go“ den Mendenern gehört, „haben wir nur zwölf Tage gehabt, an denen die Sauna nicht vermietet war“, blickt Sarah Jortzick zurück.

Paare wollen weitere Saunen kaufen

Nun überlegen die beiden Paare, zwei weitere mobile Saunen zu kaufen. Und dabei sind sie ganz entspannt an die Sache herangegangen: „Wir haben uns gesagt, wenn die Vermietung nicht läuft, dann ist es auch nicht schlimm“, sagt die 35-Jährige. „Dann wäre das halt unser Luxus für zu Hause gewesen.“ Beruflich sind die Vier als stellvertretende Pflegedienstleitung, Dachdecker, Industriemechaniker und Pflegefachkraft in völlig anderen Branchen zu Hause.

Gerade Fläche zum Aufstellen

Um die Sauna mieten zu können, muss ein entsprechendes Grundstück vorhanden sein. Keinesfalls dürfe die mobile Anlage einfach im Wald oder auf einem öffentlichen Parkplatz aufgestellt werden. „Und es sollte eine möglichst gerade Fläche zum Aufstellen sein“, erklärt Sarah Jortzick. „Ein bisschen kann man aber auch justieren.“

Stromanschluss muss vorhanden sein

Darüber hinaus wird ein Stromanschluss für die Außenbeleuchtung benötigt. Nach zwei Stunden sei die Sauna startklar und könne in Betrieb genommen werden, erläutert Sarah Jortzick. Dazu wird sie im Vorfeld – ähnlich wie ein Kamin – angeheizt. Die Sauna wird für mindestens 24 Stunden vermietet. Zubuchbar sind Düfte und Aufgüsse.

GbR gegründet

Wichtig ist den Mendenern, die für ihre gemeinsame Idee eigens eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) unter dem Namen „MK Sauna-Jacuzzi Verleih“ gegründet haben, dass die Fass-Sauna nach Corona-Regeln vermietet wird. „Es passen vier bis sechs Leute rein“, erklärt Sarah Jortzick, "also beispielsweise eine Familie mit mehreren Kindern."

Jacuzzi mit buntem Licht

Um das Wellness-Angebot an kalten Tagen komplett zu machen, haben Sarah Jortzick, ihr Ehemann und das Ehepaar Mälzer auch einen Jacuzzi gekauft, den sie ebenfalls vermieten. Das Sprudelbecken wird wie ein Kamin mit Holz befeuert, das Wasser füllt der Mieter per Gartenschlauch hinzu. „Da passen 1000 Liter rein, das sind Wasserkosten von etwa 2,50 Euro“, rechnet Sarah Jortzick vor. Nach einer Stunde sei das Becken gefüllt. Und wenn das Wasser erwärmt ist, kann der Jacuzzi-Aufenthalt starten – „mit Blubber und buntem Licht“.







>> HINTERGRUND:

Wer die Sauna für 24 Stunden mietet, zahlt montags bis donnerstags 65 Euro, freitags bis sonntags sowie feiertags 85 Euro. Für die Anlieferung werden 50 Euro (inklusive 15 Kilometer) berechnet. Ab dem 16. Kilometer kostet jeder weitere einen Euro. Die Kosten für die Endreinigung belaufen sich auf 20 Euro.

Die Miet-Kosten für den Jacuzzi belaufen sich auf 60 Euro (montags bis donnerstags) beziehungsweise 80 Euro (freitags bis sonntags und feiertags). Die anderen Kosten sind identisch wie bei der Sauna.

Kontakt und weitere Infos: Unter www.ebay-kleinanzeigen.de „Mobile Sauna“ und „Menden“ eingeben oder Tel. 01623671291.

