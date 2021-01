Menden: Impf-Stopp für Krankenhaus-Personal

Menden/Märkischer Kreis Der Lieferengpass des Corona-Impfstoffes betrifft auch die Mitarbeiter des St. Vincenz Krankenhauses in Menden. Hier die Hintergründe.

Das NRW-Gesundheitsministerium vermeldet einen Engpass bei der Lieferung des Corona-Impfstoffs. Das hat auch Auswirkungen auf die Hönnestadt. Erst am Montag hat man mit den Impfungen des Personals des St.-Vincenz-Krankenhauses begonnen. Nun pausiert der ganze Prozess in Krankenhäusern erst einmal. "Die Impfungen sind gestoppt und sollen am 1. Februar wieder weitergehen", sagt Christian Bers, Sprecher der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. Allerdings betrifft das nicht die Menschen, die bereits ihre erste Impfdosis erhalten haben, erklärt Bers weiter. Zudem könnte auch der Start des Impfzentrums für den Märkischen Kreis am Standort Lüdenscheid aufgrund der Lieferengpässe verschoben werden.

Am Dienstagabend gab das NRW-Gesundheitsministerium die Verzögerungen bei der Lieferung des Impfstoffs bekannt. Es heißt, dass die für den 20. und 21. bestellten Impfstoffe nicht an die Krankenhäuser ausgeliefert werden können. Zudem wurden die Bestellungen für den 22. Januar und die darauffolgenden Tage seitens des Landes storniert.

Die stockende Lieferung des Corona-Impfstoffs der Firma Biontech könnte somit auch zu einem späteren Start der Impfzentren führen. Bislang war der 3. Februar als Starttermin geplant. Zwar ist beim Märkischen Kreis noch keine Verschiebung bekannt, allerdings befinde man sich derzeit noch in Gesprächen, sagt Ursula Erkens, Pressesprecherin des Kreises.

Termine ab 25. Januar

Menschen, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, sind indes nicht von den Verzögerungen betroffen, erklärt Christian Bers. Sie sollen wie geplant in der kommenden Woche ihre zweite Impfdosis erhalten würden. Ab dem 1. Februar soll dann wieder wie geplant im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Iserlohn geimpft werden. An dem Iserlohner Standort werden seit dem 18. Januar auch die Mitarbeiter des St.-Vincenz-Krankenhauses gegen das Coronavirus geimpft. Bislang haben rund 180 Mitarbeiter den Biontech-Impfstoff erhalten, sagt der Sprecher der Katholischen Kliniken.

Insgesamt soll Biontech nach Informationen der Tagesschau rund 100.000 Impfdosen weniger als geplant nach NRW liefern. Es hänge unter anderem mit Umbauten in einem Abfüllwerk zusammen.

Die Termine für die Corona-Impfungen der jeweiligen Impfberechtigten können nach wie vor ab kommenden Montag, 25. Januar, online oder telefonisch vereinbart werden. Online funktioniert das über die Website www.116117.de, telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/11611702.

