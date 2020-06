Feuerwehr Menden: In Asbeck reißt Stromleitung ab, Lichtbögen im Wald

Asbeck. Eine abgerissene Hochspannungsleitung sorgt am frühen Sonntagmorgen für ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in der Asbeck.

Im Ortsteil Asbeck kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr Menden. Die Hochspannungsleitung, die den Ortsteil mit Strom versorgt und in diesem Bereich durch ein Waldstück verläuft, war abgerissen und auf den Waldboden gefallen.

Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, führte die Leitung noch Strom, es bildeten sich zum Teil große Lichtbögen, in deren Folge auch die umliegende Vegetation in Brand geriet. Der Einsatzleiter rief umgehend den Energieversorger zur Einsatzstelle und ließ die Leitung stromlos schalten.

Erst dann konnten die entstandenen Brände gefahrlos abgelöscht werden. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz in der Asbeck beendet.