Menden: Klima-Klötze dürfen bald wieder zurück ins Stadtbild

Sie soll die Innenstadt verschönern, die Jugendstil- und Gründerzeitfassaden auch an Geschäftshäusern wieder sichtbar werden lassen. Zugleich soll sie alle Technik- und Werbeanlagen, die den Gesamteindruck stören, aus dem Auge des Betrachters verbannen: die Mendener Gestaltungssatzung. Doch jetzt wird sie kräftig aufgeweicht: Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen hat beschlossen, den Anbau von Endgeräten für Klimaanlagen außen am Gebäude zu vereinfachen. Sie dürfen damit künftig in den öffentlichen Raum hineinragen.

Stadtverwaltung benennt Klimawandel als Begründung für Klimaanlagen

Anlass für diesen Beschluss war der Antrag des Eigentümers eines Wohn- und Geschäftshauses, dessen Fassaden fast alle von Straßen aus einsehbar sind, da es sich um ein Eckgebäude handelt. In der Satzung heißt es dazu: „Klimageräte und sonstige technische Anbauten (z.B. Rohrleitungen) sind ausschließlich an vom öffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereichen anzubringen.“

Der Eigentümer will nun das Klimagerät an die Außenfassade schrauben, die zu einer Seitenstraße liegt. Dieser Fassadenteil sei insbesondere von der Fußgängerzone aus kaum einsehbar. „Zur zeitgemäßen Nutzung der Geschäfts- und Praxisräume“, heißt es in dem Antrag, sei „eine Klimatisierung jedoch unbedingt erforderlich und zeitgemäß“.

Der Stadtverwaltung liegen unterdessen noch weitere Anfragen für Klimageräte im Geltungsbereichs der Satzung vor. Zudem schufen einige Eigentümer bereits Tatsachen: Sie brachten ihre Klimageräte einfach an. Die Verwaltung zeigt sogar noch Verständnis dafür: „Im Zuge des Klimawandels und der damit einhergehenden Hitzestaus zur Sommerzeit im dicht bebauten Innenstadtbereich sind die Anfragen der Eigentümer nachvollziehbar“, heißt es in ihrer Stellungnahme. Und: „Um die Nutzungsvielfalt weiterhin zu unterstützen und weitere Leerstände in der Innenstadt zu vermeiden“, empfehle die Stadt Erleichterungen bei den Regelungen zur Anbringung von Klimageräten und sonstige technische Anbauten – „soweit dies gestalterisch verträglich ist.“

IMW sieht keinen Handlungsbedarf

Das Rathaus fragte zudem die Werbegemeinschaft Menden und den Initiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) um ihre Meinung. Die Innenstadthändler sehen in der Klimaanlagen-Frage kein Problem, wie ihr Vorsitzender Falk Steidel erklärt: „Wir empfehlen, die Erlaubnis zur Anbringung von Klima-Endgeräten an Gebäuden der Kirchstraße in Richtung An der Stadtmauer als Ausnahme in die Gestaltungssatzung aufzunehmen.“ Denn die Straße An der Stadtmauer zähle nicht zu den Einkaufsstraßen der Fußgängerzone, also werde auch das Stadtbild nicht erheblich beeinträchtigt.

Menden Bestandsschutz bei Wechsel auch für alte Werbeanlagen Um einen Wandel in der Wirkung der Innenstadtfassaden zu erzielen, müssen nach einem Eigentümer- oder Pächterwechsel die Vorgaben der Gestaltungssatzung vom neuen Inhaber erfüllt werden. Doch auch hier gibt es massive Erleichterungen, wie jetzt aus einer Anfrage im Bauausschuss hervorging. Denn vorhandene Werbeanlagen genossen Bestandsschutz, sie durften also so bleiben, als die Satzung in Kraft trat. Und dies gilt sogar nach einem Wechsel, „wenn die Werbeanlagen nicht oder nur geringfügig verändert wird, soweit sie in der Vergangenheit genehmigt oder angezeigt waren – oder bereits vor Inkrafttreten der Satzung angebracht worden sind“. Bleibt etwa die gesamte technische Konstruktion eines Auslegers oder einer hinterleuchteten Werbeanlage unverändert erhalten, während der neue Pächter nur den Schriftzug oder eine Beklebung verändert, dann bleibt der Bestandsschutz erhalten. Nur wenn die Werbeanlage durch den neuen Pächter in ihrer Lage, Konstruktion oder Größe verändert wird, müsse der neue Pächter nach der Gestaltungssatzung vorgehen.

IMW-Vorstandssprecher Andreas Wallentin ist in der Sache zurückhaltender: „Der IMW hat sich für das Zustandekommen einer Gestaltungssatzung eingesetzt“, man sehe sie auch weiterhin als wichtigen Baustein für die Zukunft der Innenstadt. Aber: „Dennoch kann sich immer wieder das Erfordernis für eine Abweichung von der Gestaltungssatzung ergeben.“ Die jeweilige Entscheidung darüber sollten aber Fachbehörden und der Ausschuss treffen. Sollte die Satzung im Ganzen eines Tages fortgeschrieben werden, sei der IMW gern wieder mit von der Partie.