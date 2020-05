Menden: Maiwanderer halten sich an Kontaktverbot

Der Appell von Stadt und Polizei scheint Wirkung zu zeigen: Am 1. Mai sind bis zum frühen Nachmittag deutlich weniger Menschen in und um Menden unterwegs als in den Jahren zuvor. Größere Gruppen, die mit Bollerwagen und Co. durch die Hönnestadt ziehen, sind bislang nicht auszumachen.

Vereinzelte Spaziergänger

Bei wechselhaftem sonnig-wolkigem Wetter scheint es am 1. Mai kaum Gruppen zum Maiwandern in die Wälder zu ziehen - so fällt zumindest eine erste Bilanz des Ordnungsamts am frühen Nachmittag aus. Und ein Blick auf die beliebten Wanderpunkte Mendens bestätigt dies zunächst.

Gruppen, die mit lauter Musik, Bollerwagen und Co. den Mai begrüßen, gehören in Zeiten von Corona ganz und gar nicht zum Stadtbild. Zwar zieht es vereinzelte Wanderer mit Hund und der Familie etwa zum Hexenteich oder nach Oesbern, allerdings bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es die Behörden sonst gewohnt sind.

Beliebte Treffpunkte kontrollieren

Damit dies auch so bleibt, ist das Ordnungsamt mit insgesamt sieben Teams im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Unterstützung bekommen die städtischen Bediensteten dabei von einer privaten Sicherheitsfirma. „Es macht Sinn, wenn man sich verstärkt und so die Kolleginnen und Kollegen schützen kann“, erklärt der Erste Beigeordnete, Sebastian Arlt, der selbst mit „auf Streife“ in Menden ist. Das Stadtgebiet ist dazu in sechs verschiedene Bereiche aufgeteilt worden, um eine bessere Übersicht zu haben.

Zur Sicherheit kontrolliert das Ordnungsamt - hier Beigeordneter Sebastian Arlt (links) und Thomas Schröder vom Ordnungsamt - Punkte, an denen es in der Vergangenheit zu größeren Gruppenansammlungen kam. Foto: Tobias Schürmann

In Zweierteams fährt das Ordnungsamt besonders beliebte Treffpunkte - etwa die SGV-Hütte an den Oeseteichen, den Sportplatz in Oesbern oder aber den Hexenteich - von Maiwanderern an, um größere Ansammlungen sofort unterbinden zu können. „Eigentlich überall dort, wo in der Vergangenheit Wandertruppen gesehen worden sind“, sagt Thomas Schröder vom Ordnungsamt. Man wolle dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten. „Die Stadt muss dafür sorgen, dass sich alle solidarisch verhalten“, betont Sebastian Arlt in diesem Zusammenhang.

Stadt und Polizei appellieren

Zu Wochenbeginn hatten Stadt und Polizei an die Mendener appelliert, in diesem Jahr auf das Maiwandern zu verzichten und dem bestehenden Kontakt- und Versammlungsverbote Folge zu leisten.

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Laura Hinkel (24) und Sarah Werner (29, von links). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Mehrere hundert Jugendliche machen Party rund um den Kreisel. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Sina, Alina, Nils und Yara (von links). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Die Polizei führt einen Mann ab. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Sina und Alina (von links). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Jaqueline Apostel (25), Julie Adamik (26), Lena Fobbe (26), Tabea Hake (20), Kathrin Linde (20) (von links). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern v.l. Frederik, Emilian, Sophie, Carla und Hannah spielen mit Heu. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

Viele Fotos! Party pur beim Maiwandern 2019 in Oesbern Hunderte junge Wanderer pilgerten zum Start in den Mai aus Menden und den Nachbarstädten nach Oesbern. Hier sind die Fotos von vielen Teilnehmern Foto: Arne Poll

So ist die Polizei zwar mit einem erhöhten Aufgebot unterwegs, verzeichnet bislang jedoch keine Einsätze. Bei Verstößen droht im schlimmsten Fall ein Bußgeld zwischen 200 bis 250 Euro.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.