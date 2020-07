Menden: Mann mit Fahrrad und Militärjacke lässt Hose runter

Lendringsen. Der Mann fuhr am Sonntagabend im Biebertal auf dem Fahrrad mit heruntergelassener Hose an einer Frau vorbei und beleidigte sie zudem sexistisch.

Eine 32-jährige Frau ist am Sonntagabend im Biebertal in Menden einem Exhibitionisten begegnet. Der Mann fuhr auf dem Fahrrad mit heruntergelassener Hose an ihr vorbei und beleidigte sie zudem noch sexistisch.

Laut Polizeibericht sprach der Mann die 32-Jährige gegen 21 Uhr zunächst an. Als sie sich nicht weiter für ihn interessierte, fuhr er kurze Zeit später auf dem Fahrrad mit heruntergelassener Hose an ihr vorbei. Er beleidigte sie noch sexistisch und fuhr davon.

Täterbeschreibung

Der Mann soll Anfang bis Mitte 20 sein, etwa 1,78 bis 180 Meter groß und dunkelblonde bis hellbraune, lockige Haare haben. Er hatte laut Polizeibericht einen dunklen Kinnbart und Schnäuzer sowie buschige, dunkle Augenbrauen und soll einwandfreies Deutsch gesprochen haben. Der Mann trug eine oliv-grüne Militärjacke, eine Stoffhose und Militärstiefel. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zu dem Schamverletzer nimmt die Polizei in Menden entgegen, 02373/9099-0.

