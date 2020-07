Menden: Mann mit lila Klapprad verschrammt BMW und flüchtet

Menden. Der etwa 40-jährige Mann war per lila Klapprad in der Molle in Menden unterwegs. Vermutlich war er alkoholisiert. Zeugen sprachen ihn an.

Ein vermutlich alkoholisierter Fahrradfahrer hat am Montag auf dem Radweg in der Molle (Max-Eyth-Straße in Menden die Kontrolle verloren und ist in Höhe des Tennis-Clubs gegen einen geparkten BMW 330 gefahren. Anschließend flüchtete er.

Zwei Zeugen hatten laut Polizei den Vorfall gegen 19.20 Uhr beobachtet und forderten den gestürzten Radfahrer, der augenscheinlich Schürfwunden erlitt, auf, eine Schadensregulierung einzuleiten. Der vermutlich alkoholisierte Mann entfernte sich jedoch von der Unfallstelle.

Tattoos an der Wade und am Unterarm

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze Haare, trug Tattoos an der Wade und am Unterarm und war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Klapprad in der Farbe lila. Der BMW wurde am hinteren rechten Fahrzeug-Heck deutlich verschrammt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

