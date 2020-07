Menden: Massentest nach Corona-Infektion im Altenheim

Menden/MK. Menden: Eine Pflegekraft in einem Altenheim ist positiv auf das Virus getestet. An Freitag und Samstag setzen umfangreiche Schutzmaßnahmen ein.

In einem nicht näher bezeichneten Altenheim in Menden hat sich eine Pflegekraft mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet soeben der Märkische Kreis. Das Kreisgesundheitsamt testet demnach heute die betroffene Wohngruppe: 15 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Samstag, 11. Juli, sollen die übrigen Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung abgestrichen werden – rund 150 Personen.

Einzelne Wohnbereiche werden jetzt voneinander getrennt

Die einzelnen Wohnbereiche werden bis dahin voneinander getrennt, heißt es vom Märkischen Kreis weiter. Zudem gelten ein Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp für neue Bewohner. Mit den Tests soll das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. Die Ergebnisse werden am Montag erwartet. Zu den möglichen Ursachen der jüngsten Erkrankungen gibt es derzeit noch keine Auskünfte.

In Menden hat es bislang einen Massentest in einer Senioren-Einrichtung gegeben: Im Jochen-Klepper-Haus auf der Platte Heide, das zwei Todesfälle aufgrund der Covid-19-Erkrankungen zu beklagen hatte, waren im April insgesamt 85 Menschen getestet worden. Dabei wurden damals zwei weitere infizierte Bewohner festgestellt, dazu drei Pflegekräfte, eine Betreuungs- und eine Reinigungskraft. Diese Tests waren gezielt im betroffenen Wohnbereich vorgenommen worden. Aus diesem stammten auch die Verstorbenen, ein 83-jähriger Mann und eine 87-jährige Frau.

Auch in Werdohl stehen Massentests an: In einer Kindertagesstätte wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. 15 Kinder und zwei Mitarbeitende sind dadurch als Kontaktpersonen eingestuft. Auch hier wird es Tests geben, deren Gesamtzahl sich in Menden und Werdohl auf 210 summieren soll.

Zahl der bestätigten Fälle steigt kreisweit auf 15

Durch zeitliche Meldeabläufe zwischen Kreisgesundheitsamt und dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) spiegelt sich die Situation noch nicht in der offiziellen Statistik wider. Der Kreis meldet drei Neuinfektionen (in Werdohl, Lüdenscheid und Menden) und eine wieder gesundete Person in Iserlohn. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 15, die Zahl der Gesundeten auf 587.