Menden: Nachbarin alarmiert Wehr - Brand endet glimpflich

Der Aufmerksamkeit einer Nachbarin und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Bösperde, Schwitten und des Löschzuges der Wache Menden ist es zu verdanken, dass ein Brand am Dienstagvormittag an der Fröndenberger Straße glimpflich endete.

Aufgeschreckt durch Brandgeruch aus ihrer Nachbarwohnung alarmierte eine Nachbarin die Rettungskräfte und meldete den Brand in dem Mehrparteienhaus an der Fröndenberger Straße, in der Nähe des Kreisverkehrs. Da laut Feuerwehr noch unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhielten, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Wohnung durchsucht.

Keine Bewohner in der Brandwohung

Wie Feuerwehr-Sprecher Fabian Kreutz berichtet, waren die Bewohner glücklicherweise nicht in der Wohnung, sodass sich die Angriffstrupps auf das schnelle Ablöschen eines kleinen Brandes und das Lüften der Wohnung beschränken konnten.

Straße wegen des Feuerwehreinsatzes eine Stunde lang gesperrt

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Fröndenberger Straße war für rund eine Stunde in Höhe der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Bösperde voll gesperrt.

Erst vor rund drei Wochen hatte einige hundert Meter weiter an der Fröndenberger Straße ein Wohnhaus gebrannt. Vermutlich hatte eine .

