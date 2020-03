Menden: Niehaves und Schotenröhr wollen Synergien nutzen

Die Umbauarbeiten an der Baumschulte Schotenröhr gehen in die nächste Runde. Denn nun ist der Startschuss für eine neue Niehaves-Filiale direkt an der Provinzialstraße gefallen. Besucher wird ab Mitte des Jahres ein vollkommen neuer Außenbereich erwarten.

Pläne bestehen seit Monaten

Die Vorboten der neuen Filiale waren bereits seit Monaten zu sehen. Doch seitdem Sturm Sabine über die Hönnestadt hinwegfegte, ist das Schild am Palettenturm verschwunden. Dafür haben nun die – sichtbaren – Erdarbeiten für die neue Niehaves-Filiale begonnen. Die Pläne für eine Zusammenarbeit existieren laut Hermann Niehaves bereits seit längerer Zeit. Denn der Chef-Organisator von Menden à la Carte arbeitet auch beim jährlichen Fest in der Innenstadt mit Marcus Schotenröhr zusammen. Dieser ist maßgeblich an der Gestaltung der Außenflächen beteiligt. „Er schafft es damit, bei den Gästen für Begeisterung zu sorgen“, so Hermann Niehaves. Ursprünglich wollten die beiden Unternehmer einen Weihnachts- oder Frühlingsmarkt auf die Beine stellen, letztendlich entschieden sie sich nun jedoch für eine dauerhafte Kooperation.

„Das könnte für beide Seiten eine tolle Geschichte werden“, ist sich Niehaves sicher. Räumlich getrennt sind Baumschule und Bäckerei-Filiale später nur durch einen gemeinsamen Parkplatz. Zusätzlich zur Einfahrt auf Höhe des neuen Gewächshauses soll der Parkplatz auch direkt vor der Bäckerei erreichbar sein. Das Konzept orientiert sich an dem größerer Gartencenter – eine Verbindung aus Shopping im Grünen und Möglichkeit zum Kaffeetrinken direkt nebenan. Profitieren wolle man vor allem von der Lage an einer der vielbefahrensten Straßen Mendens.

Bauarbeiten an der Baumschule

Der 200 Quadratmeter große Neubau wirkt modern. Holzrahmenbau, schräges Dach, eine Außenterrasse sowie ein überdachter Bereich, der ganzjährig nutzbar ist, sind geplant. „Und wir wollen unseren eigenen Strom erzeugen“, so Hermann Niehaves. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll das ermöglichen. Hinzu kommt eine „Erlebnisfläche“ samt Spielplatz. Die Erdarbeiten haben in dieser Woche begonnen, geplant ist eine Eröffnung Mitte dieses Jahres.

Das nachhaltige Konzept ist dabei ähnlich ausgelegt wie beim neuen Gewächshaus der Baumschule Schotenröhr. Wie berichtet, entsteht dort auf 1200 Quadratmetern ein Gewächshaus, dass die Pflanzen künftig besser vor der Witterung schützen soll. Die Außenfläche soll in etwa ein bis zwei Wochen öffnen, das Gewächshaus könnte Ende April an den Start gehen.

Der Neubau ist indes keine Reaktion auf die Wettbewerbslage an der Provinzialstraße, wie Hermann Niehaves betont. Denn die Bäckerei Kayser aus Neuenrade plant nur einen Steinwurf entfernt – auf dem Gelände der stillgelegten Total-Tankstelle – ebenfalls eine eigene Filiale. Die Geschäftsführung war für eine Stellungnahme zum Stand der Planungen jedoch nicht zu erreichen.

