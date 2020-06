An dem Unfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Menden. Die Provinzialstraße in Menden musste am Nachmittag nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf Höhe Baumschule Schotenröhr gesperrt werden.

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen musste die Provinzialstraße in Menden voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe der Baumschule Schotenröhr. Die Sperrung führte zu Staus in Richtung Halingen und Innenstadt.

Wir berichten weiter.

