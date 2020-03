Menden: Schlemmen beim „Street Food & Music Festival“

Menden. Im Juni findet in Menden erstmals ein dreitägiges Street-Food-Festival statt. Neben internationalen Spezialitäten gibt’s auch Live-Musik.

„Wer täglich seine Kalorien zählt, sollte vom 26. bis zum 28. Juni den Marktplatz in Menden meiden“, kündigen die Veranstalter an. „Vielfältige kulinarische Genüsse, erfrischende Drinks und abwechslungsreiche Musik: Wer bekommt bei der Vorstellung keine Lust auf ein entspanntes und gleichzeitig so aufregendes Wochenende im Herzen der eigenen Stadt?“

Der Marktplatz soll an diesem Juni-Wochenende einiges zu bieten haben. Zwischen Herzhaft und Süß können die Besucher zudem zwischen Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern wählen. „Die köstlichen Leckerbissen werden liebevoll und vor allem frisch vor den Augen der Besucher zubereitet und aus coolen, modernen Food Trucks serviert“, heißt es weiter.

Bei der zentral positionierten Getränkeinsel haben die Besucher die Möglichkeit, sich von Drinks faszinieren zu lassen. Fruchtig süße Cocktails, würziger Gin oder leidenschaftlicher Wein sind die Renner auf den „Street Food & Music Festivals“ und wollen durch ihre Aromen überzeugen.

Ein vielseitiges Musikprogramm lädt die Besucher auf dem Marktplatz dazu ein, mit Freunden oder Familie zu verweilen und das „Street Food & Music Festival“ auf eine besondere Art und Weise auszukosten. Unterdessen können sich die Besucher von Solokünstlern begeistern lassen und den Nachmittag genießen, während am Abend Live-Bands für ordentlich Stimmung sorgen sollen – mit Reggae, Rock und Pop.

Der letzte Veranstaltungstag steht unter dem Motto „Familiensonntag“. Damit auch die Kinder den Tag in Erinnerung behalten, werden ihnen verschiedene Programmpunkte angeboten: unter anderem actionreiches Hüpfburgspringen.