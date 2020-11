Menden: Schnell-Kalender unterstützt das Krankenhaus

Für viele Mendener ist er seit etlichen Jahren der Begleiter durch das Jahr. Einziger Haken: Nur alle zwei Jahre gibt es eine neue Version. Jetzt ist der Aquarell-Kalender für 2021 von Hermann-Josef Schnell erschienen.

Erneut hat der Mendener Künstler für den guten Zweck gemalt. In den vergangenen Jahren haben sich zum Beispiel der Hospizkreis und die Betreiber der Leitmecke über eine vierstellige Spende aus dem Kalenderverkauf gefreut. In diesem Jahr will Hermann-Josef Schnell den Förderverein des Mendener St.-Vincenz-Krankenhauses unterstützen.

„Für unsere Stadt ist es unheimlich wichtig, dass das Krankenhaus erhalten bleibt“, ist es Hermann-Josef Schnell ein Herzensanliegen, sich für die . Deshalb habe er sich entschlossen, den Erlös aus dem Verkauf dem Förderverein zu spenden.

Wie beliebt der Kalender bei vielen Mendenern ist, spürt Hermann-Josef Schnell auch an der Häufigkeit der Nachfragen: „Da holen mich Fußgänger vom Fahrrad und fragen, wann es den Kalender gibt“, berichtet er. „Oder Autos halten, wenn ich unterwegs bin, neben mir an, und ich werde nach dem Kalender gefragt.“

In diesem Jahr hat der Mendener seinen Kalender-Motiven den Titel „Die Hönne – Flussgesichter“ gegeben. Hierzu ist er den Weg der Hönne nachgegangen, von der Stadtgrenze Richtung Balve auf der einen Seite bis zur Ruhr auf der anderen Seite. Traditionell hat sich Hermann-Josef Schnell in einem Aquarell-Selfie auch selbst verewigt. Es zeigt ihn sitzend auf einem Stein an der Hönne (in der Nähe der Tennisplätze).

Ideen für weitere Kalender

Ideen für weitere Kalender hat der Mendener noch genug: „Wenn ich gesund bleibe, mache ich auf alle Fälle weiter“, verspricht er. Ob es dann wieder ein Kalender mit einem festen Thema sein wird oder ob es verschiedene Themen sind, steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Es werden wieder Menden-Motive sein. „Unsere Stadt hat da so viel zu bieten, da gibt es noch sehr viele Motive, die mir einfallen“, sagt Hermann-Josef Schnell. Vor allem, wenn er als Beifahrer neben seiner Frau im Auto unterwegs sei, lasse er den Blick schweifen, um neue Aquarell-Motive zu entdecken.

Der Ka­len­der ist bei Hermann-Josef Schnell (02373-3236) erhältlich, außerdem in der Buch­hand­lung Daub, bei Eickhoffs, in der Dorte-Hilleke-Bücherei sowie bei Breunig & Kölling in Lendringsen. Der Ka­len­der ist in einer Auflage von 500 Exemplaren erschienen und kos­tet 15 Euro.