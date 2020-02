Menden: Seit 20 Jahren die Hüter der Garderobe im Karneval

Seit 20 Jahren macht er das nun schon. Geld kassieren, Jacke entgegennehmen, aufbügeln und zur richtigen Nummer an den Haken hängen. Anschließend bekommt der Besucher noch seine Marke. Bert Saballa kümmert sich um die Garderobe im Festzelt der MKG vor dem Mendener Rathaus. Gemeinsam mit seiner Frau Carolin und seinem Sohn Justin sorgt er dafür, dass die Karnevalisten vor und nach der Party nicht frieren müssen.

Mit Karneval nicht viel am Hut

Wenn die Türen zum Zelt öffnen, bedeutet das für Familie Saballa Stress. Hunderte Besucher strömen gleichzeitig durch die kleine Nische im Festzelt auf sie zu. Sie wollen ihre Jacken abgeben, bevor sie sich voll und ganz dem Feiern hingeben. „Da kommen wir immer nur schwer hinterher“, sagt Bert Saballa. Immer wieder der gleiche Ablauf, fast zwei Stunden geht das so. Anschließend kommen nur noch wenige Nachzügler, parallel dazu holen auch schon die ersten Jecken ihre abgegebenen Jacken wieder bei den Saballas ab.

Dann, so sagt Bert Saballa, kommt die entspannte Phase des Abends. Die Mendener feiern den Karneval ausgelassen vor ihren Augen. Für die Familie an der Garderobe ist das kein Problem. „Wir haben eigentlich nicht viel mit Karneval am Hut“, sagt Vater Bert. Seinem Sohn Justin geht es genauso. Er steht auch am Sonntag immer im Zelt. „Dann kommt immer die halbe Klasse“, sagt der 16-Jährige. Auch dem ein oder anderen Lehrer gibt er die Jacke heraus.

Ein Lieblingskostüm haben die Saballas nicht. Meistens haben sie ja auch nicht viel Zeit, sich die Verkleidungen der Jecken genauer anzusehen. Und in 20 Jahren im Festzelt der MKG gibt es eigentlich auch nichts mehr, was die Familie bisher noch nicht gesehen hat. So wie sie inzwischen fast jedes Kostüm schon gesehen haben, haben sie mit der Zeit auch ein dickes Fell entwickelt. „Stressen lasse ich mich schon lange nicht mehr, das hört man irgendwann nicht mehr“, sagt Bert Saballa.

Fünf bis sechs Jacken bleiben liegen

In den ersten Jahren war das schlimmer sagt er. Damals macht seine Frau, damals noch Freundin, die Garderobe alleine. Bert Saballa hilft ihr, irgendwann heiraten die beiden. Heute steht auch ihr Sohn mit ihnen gemeinsam hinter dem Tresen, an dem für viele der Abend im Festzelt endet. Und wer die Jacke dann doch mal bei all der guten Laune vergisst, kann diese ja noch im Teufelsturm abholen.

Fünf bis sechs Jacken pro Abend bleiben an den Haken und warten vergeblich auf ihren Besitzer. Aber auch daran haben sich die Saballas gewöhnt. So schnell lässt sich die Familie nicht aus dem Tritt bringen, auch nicht wenn kurz vor Ende der Feierlichkeiten im Festzelt wieder der große Andrang auf die Garderobe beginnt. „Gegen halb zwei sind wir dann auch meistens hier weg“, sagt Bert Saballa.

