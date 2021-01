Menden: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Menden Eine Mendenerin wurde bestohlen. Während ihres Einkaufs entwendeten die Täter eine rote Mappe aus der Handtasche der Seniorin.

Eine 76-jährige Seniorin ist am Montagmittag bestohlen worden. Während ihres Einkaufs in einem Mendener Geschäft am Papenbusch klauten bislang noch unbekannte Täter eine rote Mappe mit persönlichen Papieren aus ihrer Handtasche, teilte die Polizei mit. Die Tat soll sich zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr ereignet haben. Hinweise zu dem Dieb oder den Dieben nimmt die Mendener Polizei entgegen. Die Telefonnummer lautet: 02373/90990.