Menden: Sina Fischer hilft Pferden mit Nadeln und Taping

In vielem ähneln sich Mensch und Pferd, das hat Sina Fischer im Laufe der Jahre immer wieder festgestellt. Die 32-Jährige arbeitet als Pferde-Physiotherapeutin und will mit ihrer mobilen Praxis Tieren wieder zu schmerzfreier Bewegung verhelfen.

Sina Fischer setzt Akupunkturnadeln bei Pferden. Foto: Sina Fischer

Eigentlich ist Sina Fischer gelernte Physiotherapeutin für Menschen, war aber immer schon vernarrt in Tiere. „Tierärztin wollte ich nicht werden, da würde ich es nicht übers Herz bringen, Tiere einzuschläfern“, erzählt sie. „Aber gleichzeitig wollte ich beruflich etwas Gutes für Tiere tun.“ So machte sie dann eine Fortbildung als Pferde-Physiotherapeutin und arbeitet seit drei Jahren selbstständig. „Die Arbeit ist nicht so viel anders als beim Menschen. Es geht um Entspannung der Muskulatur und um das Auflösen von Blockaden.“

Das Tier sorgfältig beobachten

Manche Pferdebesitzer melden sich bei Sina Fischer, wenn ihr Tier akute Schmerzen hat, andere vereinbaren einen jährlichen Check: „Das ist ganz unterschiedlich“, berichtet Sina Fischer. Viele rufen an und sagen: „Mein Pferd klemmt.“

Es läuft nicht rund, lahmt oder hat Schmerzen. Sina Fischer führt dann zuerst eine kleine Anamnese durch, befragt den Besitzer und – ganz wichtig – beobachtet das Tier sorgfältig. „Ich muss das Pferd lesen können“, sagt die gebürtige Bochumerin, die nun zusammen mit ihrem Lebensgefährten, zwei Katzen, Fischen und einem Hund im Mendener Stadtteil Bösperde lebt.

Menden Ausbildung zur Pferde-Physiotherapeutin Für die erste Untersuchung eines Pferdes kalkuliert Sina Fischer 90 Minuten ein, 60 Minuten für folgende Behandlungen. Die Kosten belaufen sich auf 100 Euro beziehungsweise 60 Euro. Nach ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin für Menschen hat Sina Fischer 2016 ihre Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin und Akupunkteurin beim IfT (Institut für Tierheilkunde) abgeschlossen. Kontakt und weitere Infos: 0176 56560547 und www.pferdephysio-sf.de/

Gezielte Übungen mit dem Pferd

Je nach Diagnose macht Sina Fischer gezielte Übungen mit dem Pferd – die Muskulatur wird bearbeitet, es wird gedehnt, es wird massiert und mobilisiert. Auch der Besitzer wird eng mit einbezogen, schließlich soll er die Übungen als „Hausaufgabe“ mit seinem Tier durchführen. Darüber hinaus setzt Sina Fischer beispielsweise auf Akupunktur. Es sei erstaunlich, die Veränderungen nach Setzen der kleinen Nadeln zu beobachten, staunt Sina Fischer immer wieder auf Neue: „Da sieht man richtig, wie das Pferd runterkommt, sich entspannt. Und man sieht bei Akupunktur in der Regel schnell Erfolge.“ Je früher ein Problem erkannt wird, desto schneller lässt sich dieses erfolgreich behandeln, weiß Sina Fischer.

Vorsichtig untersucht Sina Fischer die Tiere. Foto: Sina Fischer

Manchmal, wenn sie merkt, dass ein Akupunkturpunkt eine schmerzhafte Stelle beim Pferd ist, greift Sina Fischer nicht zu den Nadeln, sondern zu der sanfteren Laser-Akupunktur. „Pferde sind beim Akupunktieren sehr empfindlich“, erklärt Sina Fischer. „Die denken dann, das sind Fliegen und wollen sie abschütteln. Ich versuche deshalb, immer langsam und ruhig die Nadeln zu setzen.“

Taping für Pferde

Auch Taping setzt Fischer ein. Wegen des Fells haften die bunten Bänder nicht so gut wie beim Menschen, „aber mit einem bisschen Spray-Kleber drunter geht das“. Darüber hinaus gibt die junge Frau auch Workshops für Pferdebesitzer: „Hierbei geht darum, selber gewisse Techniken zu erlernen, sein Pferd zu massieren und die Reaktionen zu deuten.“

Manchmal allerdings liegt die Ursache für ein physiotherapeutisches Problem gar nicht beim Pferd, sondern beim Reiter: „Sitzt der Reiter schief, hat das Auswirkungen auf das Pferd“, erläutert Sina Fischer. „Das Pferd versucht immer, sich unter dem Reiter auszubalancieren.“ Deshalb gebe sie auch manchmal den Menschen, die ihr Tier bei ihr vorstellen, den Tipp, mal einen Physiotherapeuten aufzusuchen – und so nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Tier etwas Gutes zu tun.

Mit ihrer mobilen Praxis ist Sina Fischer nicht nur in Menden unterwegs, sondern auch in Nachbarstädten, im Hochsauerland und im Ruhrgebiet. Langfristig, so ihr Plan, „will ich einen richtig großen Betrieb daraus machen“.