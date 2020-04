Menden: Stadtwappen feiert Comeback nach neun Jahren

In einer Zeit vieler schlechter Nachrichten tut es gerade traditionsbewussten Mendenern gut: Das Stadtwappen vom Alten Rathausplatz ist wieder da! Es liegt jetzt auf der Kleinen Hönneinsel zwischen der Hönnebrücke Bahnhofstraße und dem Wasserrad, wo gerade der „Grüne Weg“ entsteht. Dem städtischen Bauleiter Jürgen Grade ist anzumerken, das ihn das wirklich freut. Hatte er doch vor neun Jahren mit einem Maßstab eigenhändig dafür gesorgt, dass die beauftragten Pflasterer das Mosaik jetzt wieder genau so zusammenstellen konnten, wie es von den Kollegen damals aufgenommen wurde. „Das originalgetreu wiederherzustellen, war trotzdem eine handwerkliche Meisterleistung“, lobt der Bau-Experte der Stadt Menden.

Im Jahr 2011 war das Mosaik aufgenommen worden, bevor der Alte Rathausplatz neu gepflastert wurde – damals der Startschuss für die Neugestaltung der Innenstadt, die jetzt nahezu vollendet ist. Lange Jahre verbrachten die Steine danach eingelagert in der Außenstelle des Bauhofs am Schmelzwerk, wo auch die alte Kaiserstraßen-Fußgängerbrücke seit dem Hochwasser von 2007 ihrer Wiederverwendung harrt. Mehrere hundert Einzelteile waren jetzt für das besondere Comeback wieder zusammenzusetzen, angeordnet in derselben Reihenfolge wie beim ursprünglichen Modell. Vier verschiedene Pflastersorten galt es wieder so anzuordnen, wie Jürgen Grade sie damals abfotografiert hatte: ein Puzzle sondergleichen.

Obwohl es keinen künstlerischen Wert besitzt, war das alte Stadtwappen doch vielen Bürgerinnen und Bürgern ans Herz gewachsen. Das wurde damals deutlich, als sich viele für die Rettung des Mosaiks einsetzen. Laut politischem Beschluss sollte es dann im Bereich des neuen Rathauses beziehungsweise des Zeltdaches verlegt werden. Zuletzt war noch überlegt worden, es im Zuge der Neugestaltung der Innenstadt in die Bahnhofstraße zu legen. Doch all das wurde verworfen, erst recht, nachdem der Stadtrat das Bürgerhaus gekippt hatte. Denn hier sollte das Wappen in einem planerischen Gesamtzusammenhang mit dem neu erbauten Bürgerhaus und den sanierten Plätzen seinen neuen Platz finden.

Das Foto von Stadt-Bauleiter Jürgen Grade zeigt das vermessene Mendener Stadtwappen, kurz bevor es für neun Jahre aus dem Stadtbild verschwand. Foto: Jürgen Grade/Stadt Menden

Zwar hat das Bürgerbegehren den Bürgerhaus-Plänen inzwischen wieder neues Leben eingehaucht, doch für das Wappen kam diese Entwicklung zu spät. Dafür muss jetzt aber auch nicht mehr gezittert werden, ob es überhaupt noch einmal wiederkommt. Wer den mittlerweile frei zugänglichen und attraktiv hergerichteten Fußweg entlang der Hönne in Richtung Wasserrad geht, stößt unweigerlich auf das wohl flachste Wahrzeichen der Stadt.

Und das dürfte – auch angesichts der mittlerweile einladenden Umgebung – nicht nur für Jürgen Grade ein echter Grund zur Freude sein.