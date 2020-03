Menden: Stadtwerke wollen Freiflächen-Photovoltaik bauen

Menden. Noch ist es nur eine Idee: Sonnenenergie aus Fotozellen sollen das Wasserwerk an der Fröndenberger Straße versorgen. Viele Wenns und Abers.

Der jüngste Plan der Stadtwerke Menden ist so neu, dass er den Weg an die Öffentlichkeit noch gar nicht finden sollte. Doch das hat die Stadt Menden für ihre 100-Prozent-Tochter erledigt, wenn auch eher unabsichtlich. Es geht um ein Feld voller Photovoltaik-Anlagen, das vor dem Wasserwerk an der Fröndenberger Straße liegen würde. Das Feld als solches gibt es schon, es gehört den Stadtwerken auch, nur die Anlagen fehlen noch. Matthias Lürbke, Teamleiter Netzmanagement und Prokurist der Stadtwerke, erklärt die Idee dahinter.

Idealer Abnehmer: Immer derselbe Strombedarf und jahrzehntelanger Betrieb

„Sinn der Sache wäre es, unser Wasserwerk mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen“, sagt Lürbke. Das Wasserwerk, das immer denselben Strombedarf hat und auf jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt ist, wäre dafür der ideale Abnehmer. Keine Schwankungen, keine Unsicherheiten, „und alles, was erzeugt wird, würde auch vor Ort verbraucht.“

Es gibt jedoch auch einige Wenns und Abers, und deshalb ist Matthias Lürbke vorsichtig. Zunächst einmal läge die Freiflächen-PV-Anlage, die laut Lürbke „keine ganz kleine“ wäre, im Überschwemmungsgebiet. Das hält Lürbke aber für lösbar. Es gebe Hochwasserschutzmaßnahmen, die allerdings auch Geld kosten. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung komme allerdings zu früh: „Erstmal müssen wir wissen, ob das planerisch überhaupt geht.“

Kurze Frage fürs „Werkstattgespräch“ ergibt weltöffentliche Antwort

Deshalb wandten sich die Stadtwerke an die Planer der Stadt Menden – und die nahmen das Anliegen gleich mit zur Bezirksregierung nach Arnsberg. Denn die arbeitet gerade an einem neuen Regionalplan. Heißt: Etwa alle 20 Jahre wird für den gesamten Regierungsbezirk mit seinen sieben Landkreisen und fünf kreisfreien Städten festgelegt, was wo hin soll. Die Planer der Stadt Menden hatten nun bei ihrem jüngsten „Werkstattgespräch“ mit den Arnsbergern neben vielen anderen Vorschlägen auch die Frage im Gepäck, ob es möglich wäre, eine größere Fläche für die Photovoltaik vorzusehen. Die Antwort gab’s weltöffentlich, denn die Ergebnisse der „Werkstatt“ stellte die Bezirksregierung kurzerhand ins Internet.

Nach der Planungsfrage stehen technische und wirtschaftliche Machbarkeit an

Und da steht sinngemäß: Die PV-Anlage ist gar kein Fall für den Regionalplan, da das Gelände kleiner als fünf Hektar ist. Nicht sehr aufschlussreich, aber damit war das Projekt, besser: die Projektidee, in der öffentlichen Welt – und konnte von der WP aufgegriffen werden. Damit werden die spannenden Fragen der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit jetzt auch weiter von allen verfolgt werden können.