Menden: Tulpensonntagsumzug trotz Regens gut besucht

Menden. Nicht so viele Besucher in Menden wie in den Vorjahren, dennoch war es entlang der Strecke des Tulpensonntagsumzuges in der Innenstadt voll.

Sie trotzten Regen und Sturm. Als einer der wenigen Tulpensonntagsumzüge in Nordrhein-Westfalen machte sich in Menden die Mendener Karnevalsgesellschaft (MKG) Kornblumenblau mit Wagen und Fußgruppen auf den Weg durch die Hönnestadt. Die großen und kleinen Narren ließen sich die Stimmung nicht von Sturmtief „Yulia“ vermiesen – auch wenn es während des Umzuges beständig regnete. Der Wind hatte sich jedoch gelegt. Es säumten zwar nicht so viele Besucher wie in den Vorjahren die Strecke, dennoch war es in der Innenstadt voll.

Am Sonntagmorgen hatten die Verantwortlichen gemeinsam mit Polizei und Sicherheitsbehörden entschieden, den Umzug wie gewohnt stattfinden zu lassen.

Viele Nutzer hatten daraufhin in den sozialen Netzwerken ihr Unverständnis geäußert. Die Entscheidung sei angesichts des Wetters „absolut unverantwortlich“, hieß es vielfach. In zahlreichen anderen Städten waren bis dahin bereits die Karnevalsumzüge abgesagt worden.

