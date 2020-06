Menden: Über 1000 Anträge auf Corona-Soforthilfe

Die Soforthilfe in Zeiten der Coronakrise ist von zahlreichen Menschen in Anspruch genommen worden. Die Bezirksregierung hat nun eine Übersicht erstellt.

Die im Zuge der Corona-Pandemie gewährten Soforthilfen geben einen Überblick, welche Branchen besonders betroffen sind – und welche vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommen. Aus einer Liste der Bezirksregierung Arnsberg geht nun hervor, dass in Menden insgesamt 1025 Anträge gestellt wurden. Damit reiht sich die Hönnestadt im kreisweiten Vergleich gleich hinter Iserlohn (2027) und Lüdenscheid (1528) ein.

Dienstleistungssektor im Fokus

„Dadurch wird es möglich, den Einfluss der lokalen Wirtschaftsstrukturen auf die Nutzung der Corona-Soforthilfe zu untersuchen“, heißt es in dem von der Bezirksregierung Arnsberg verfassten Dokument. Besonders deutlich hat es demnach den Dienstleistungssektor getroffen. Insgesamt 280 der knapp über 1000 Anträge entfallen auf diesen Bereich.

Im Märkischen Kreis ist demnach vor allem der Wirtschaftsbereich „sonstige Dienstleistungen“ von großer Bedeutung. „Deutlich wird im Märkischen Kreis jedoch auch, dass das ,verarbeitende Gewerbe’ in vielen Kommunen den zweiten Platz beim Anteil der Antragsgenehmigungen, vor den ,freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen’ einnimmt“, so das Fazit der Bezirksregierung. Dies ist in Altena, Hemer, Herscheid, Meinerzhagen und Neuenrade der Fall.

In Menden entfallen auf den Bereich der „freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ die zweitmeisten Anträge (217); im „verarbeitenden Gewerbe“ sind derweil 153 Anträge auf Soforthilfe gestellt worden.

