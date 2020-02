Menden und Balve: Schneefall beeinträchtigt Berufsverkehr

Der späte Wintereinbruch sorgt für einige, aber kleinere, Probleme auf den Straßen in Menden und Balve. Der Winterdienst ist erstmals in dieser Saison im Großeinsatz und räumt. Aus polizeilicher Sicht sieht es bislang unerwartet ruhig aus.

Vor allem in den höheren Lagen kamen am frühen Mittwochmorgen (26. Februar) einige Zentimeter Schnee zusammen, die ersten der Wintersaison 2019/2020. In der Mendener Innenstadt schmolz die weiße Pracht weitestgehend schnell wieder und verwandelte sich in Schneematsch. Weiße Pracht dagegen in Stadtteilen wie Oesbern oder den hohen Balver Lagen.

Schleichverkehr aus Balve heraus

Zu Verzögerungen kommt es am Morgen auf den Strecken Richtung Asbeck und Eisborn. Auch aus Neuenrade heraus Richtung Neuenrade, Langscheid und Plettenberg gibt es immer wieder Staus. Aber der Verkehr rollt, wenn auch langsam. Hier gibt’s alle Infos zum Schneefall in der Region!

Trotz etlicher Staus: Die großen Probleme bleiben bislang aus. Polizeisprecher Dietmar Boronowski fasst die Lage aus polizeilicher Sicht zusammen: „Tiefenentspannt.“ Bis 8 Uhr gab es auf Mendener und Balver Stadtgebiet nicht einen einzigen aktenkundigen Unfall zu verzeichnen. Die Autofahrer seien offensichtlich gewohnt, mit der Lage umzugehen, lobt Boronowski. Anders sah die Situation beispielsweise in Neuenrade aus. Dort kam es zu mehreren Unfällen. Das ist offensichtlich auch Ursache dafür, dass sich der Verkehr auf der B 229 bis Balve staut.

Mendener genießen den Schnee - viele Fotos aus der Stadt

