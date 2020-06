Menden: Verletzter Fußgänger nicht mehr in Lebensgefahr

Menden. Der 52-jährige Mendener war am Samstagnachmittag auf der Fröndenberger Straße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 52-jährige Fußgänger, der am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Fröndenberger Straße in Menden verletzt wurde, konnte am Wochenende im Krankenhaus auf eine normale Station verlegt werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Das teilt die Polizei am Montag mit.

52-Jähriger übersah laut Polizei anfahrenden Pkw

Der 52-jährige war am Samstagnachmittag beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Laut Polizeibericht habe er jedoch nicht die in unmittelbarer Nähe gelegene Fußgängerampel genutzt, sondern eine sich ihm bietende Lücke zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen. Hierbei übersah er einen gerade bei „Grün“ in Richtung Fröndenberg anfahrenden Pkw. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen musste den Mann in die Unfallklinik Dortmund-Nord fliegen.

Hier finden Sie noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.