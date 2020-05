Menden: Viele kreative Foto-Grüße an Halinger Bürgerschützen

Kreative Foto-Grüße an Halinger Bürgerschützen

Die Schützensaison beginnt dieses Jahr anders als wir alle es uns vorgestellt haben. Dieses Wochenende wird für Euch nicht einfach werden. Unsere Schützenvereine aus Halingen und Bösperde verbindet eine lange Tradition und Freundschaft. Auch in diesem Jahr hätten wir uns nach dem Antreten am Ehrenmal in Bösperde mit unserem Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösperde auf unseren Besuch bei euch sehr gefreut, um gemeinsam mit euch, eurem Königspaar mit Hofstaat und Jungschützenkönigspaar, schöne Stunden bei Blasmusik und Tanz zu verbringen. Doch genau, wie für uns alle, steht auch für euch die Gesundheit an erster Stelle. Auch wenn es sich er nicht einfach wird ruft der Schützenverein aus Bösperde euch zu: „Schmückt Euer Dorf!“ Zeigt allen wie wichtig es ist weiter an unserer Tradition festzuhalten. Da uns gerade in dieser Zeit bewusst wird, welchen Stellenwert besonders die Schützenvereine in unserer Gemeinschaft haben. Der Schützenverein HBL hofft, dass ihr alle gesund bleibt und wir euer 100- jähriges Jubiläum nächstes Jahr umso freudiger zusammen feiern können.Schützenverein HBL Auf dem Foto der Geschäftsführende Vorstand (von links nach rechts): Oberst Theo Filthaut, 2. Vorsitzender Jürgen Wiggeshoff, 1. Vorsitzender Stefan Lorke, Schriftführer Peter Hölzer, Kassierer Frank Auer

Foto: Achim Rose / HBL-Schützen